Народный учитель России Майа Пильдес рассказала, нужно ли ругать ребенка за плохие оценки в школе

Председатель совета гимназии №56 Майя Пильдес в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM дала полезные советы родителям школьников.

Утренние подъемы становятся особенно проблемными, если нужно поднять с кровати не только себя, но еще и ребенка. Фраза «еще пять минуток» в такие моменты выходит на первый план, становится самой используемой для школьника и самой раздражающей для взрослого. Желание остаться в постели и нежелание учиться становится причиной конфликта между родителем и ребенком. Майя Пильдес, народный учитель России, председатель совета «Академической Гимназии №56» решила помочь семьям в этом вопросе и поделилась советами в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

В первую очередь Майя Борисовна призывает мам и пап перестать ругать своих отпрысков за плохие оценки в школе.

- Приносит двойки, а вы говорите: «Ничего, исправишь. Давай сядем, посмотрим вместе, я тоже уже не помню этих правил. Я тебе помогу разобраться, а ты - мне», - объясняет педагог.

Но это, конечно, не все. Пильдес считает, что обсуждать дома «школьные вопросы» с негативным подтекстом в корне не верно.

- Нужно перестать дома рассказывать, что учительница не права, что в школе что-то плохо, что никто ничего не понимает. Стоит говорить, как там хорошо, вспоминать свои какие-то положительные моменты из школьных лет, - советует Майя Борисовна.

А если вы заметили, что у ребенка вообще нет мотивации учиться, стоит насторожиться.

- Что такое могло случиться, из-за чего ребенок отказывается идти в школу? - рассуждает Пильдес. - Если это еще начальная школа, то стоит пойти к учителю, в старших классах - к классному руководителю. Не нужно устраивать скандалы, стоит тихонько поговорить с кем-то из них. Лучше, чтобы ребенок вообще не знал, что родитель ходил в школу.

Майя Пильдес убеждена, что нужно стремиться к тому, чтобы ученик сам хотел идти в школу. Не стоит его заманивать туда, обещать денежные вознаграждения за хорошие оценки и т.д.

- Вообще ребенка нельзя баловать, но нужно хвалить, - считает опытный учитель. - Эта грань проходит в сердце у родителей, бабушек и дедушек, и ее нужно чувствовать. Ругать школьников нельзя, так для них школа становится, как горячий чайник. Прикоснешься – будет больно. Будете ругать, ребенок начнет врать, у него выхода другого не будет. Знаете, все дети хотят быть успешными. Бывает, что родители хотят пристроить ребенка в какое-то престижное учебное заведение, а ребенку там плохо. Человеку должна нравиться школа, то, какие там люди, какие секции, кружки. Так помогите ребенку устроиться в школе, обрести там друзей! Ребятам старшего возраста нужно показывать другую сторону жизни. Сейчас среди учителей, особенно молодых, есть такая интересная тенденция. Они предлагают общаться с детьми «на их языке». Это неправильно. Нужно учеников поднимать до себя, а не наоборот. Раньше всегда говорили: настоящий учитель поднимается до ученика. Мы поднялись, теперь важно, чтобы дети догоняли своих образованных и начитанных учителей. Нужно не слушать то, что слушают они, а давать им то, что слушаете вы.

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