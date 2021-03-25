«Тревожные признаки - красные глаза и сыпь на теле»: главный внештатный детский ревматолог северо-запада рассказал об опасном осложнении у детей после коронавируса

По словам медика, опасный синдром может поражать даже тех детей, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У детей, переболевших коронавирусом, все чаще развивается мультисистемный воспалительный постковидный синдром – опасное и тяжелое состояние, поражающее внутренние органы, от сердца до печени, кишечника и головного мозга. Врачей оно, зачастую, ставит в тупик – специалисты с колоссальным опытом признаются, что столкнулись с чем-то совершенно новым, не имеющим аналогов ни в российской, ни в мировой истории медицины. О том, что такое МВПС, чем он опасен и можно ли заранее предугадать его развитие, «Комсомолке» в Петербурге» рассказал главный внештатный детский ревматолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, профессор кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского Государственного педиатрического медицинского университета Михаил Костик.

По словам Костика, мультисистемный воспалительный синдром – это состояние, при котором иммунная система ребенка начинает повреждать его же собственный организм.

Постковидный синдром развивается быстро - зачастую, на это уходят считанные дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Насколько нам на данный момент известно, это связано с выработкой так называемых провоспалительных цитокинов – особых белков, при помощи которых иммунная система как бы связывается с нужными клетками и начинает воспалительный процесс, - объясняет ученый. – Когда эффект достигнут, и вредоносный фактор устранен, иммунная система дает обратную «команду», синтез цитокинов прекращается, и воспаление останавливается. Так вот при МВПС цитокины начинают вести себя бесконтрольно. Это можно сравнить со взрывом склада боеприпасов – огонь и взрывная волна сметают все на своем пути. Само по себе это явление не новое, оно известно медикам последние, наверное, лет пятнадцать-двадцать. Но раньше оно было исключительно редким и развивалось только при каких-то сопутствующих тяжелых заболеваниях – например, системном варианте детского артрита. А потом наступил год пандемии.

ПОД УГРОЗОЙ - ЛЕГКИЕ, МОЗГ И СЕРДЦЕ

В Санкт-Петербурге, продолжает собеседник издания, первые дети с мультисистемным воспалительным синдромом появились в конце мая – начале июня прошлого года, на пике «первой волны». Поначалу их было совсем мало – всего человек восемь. К августу случилось затишье, а потом – примерно с конца октября – началась настоящая волна. Сейчас петербургским медикам известно по меньшей мере о 50 случаях развития МВПС. Кого-то это число, возможно, не впечатлит – особенно с учетом того, сколько всего человек переболело в Северной столице. Однако специалисты настаивают: 50 – это немало.

- Дело в том, что до сих пор непонятно, как этот синдром развивается, что его инициирует, есть ли у него какие-то группы риска, - констатирует Михаил Костик. – Пока что мы доподлинно знаем только возрастную группу – десять лет, плюс-минус три года. Дети более младшего возраста тоже порой встречаются, но это уже скорее казуистика. Плюс есть подозрения, что он как-то связан со склонностью к полноте – хотя детей с выраженным ожирением среди наших пациентов за весь год не было ни одного.

Осложнение часто поражает сердце и головной мозг. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам Костика, заранее распознать, может ли у ребенка развиться МВПС или нет, невозможно. Во-первых, потому что и сам «ковид» дети в абсолютном большинстве случаев переносят либо бессимптомно, либо в очень легкой форме. Во-вторых, бьет синдром «наугад» - от рождения слабый и болезненный ребенок с хроническими заболеваниями может его избежать, а пышущий здоровье спортсмен – попасть в палату реанимации.

– Сравнительно недавно к нам привезли ребенка из Екатеринбурга, - вспоминает ученый. – Совершенно здоровый пятнадцатилетний мальчишка, конькобежец. Он больше месяца болел у себя дома и на момент поступления к нам успел «развернуть» тяжелый плеврит – воспаление серозной оболочки лёгкого и грудной клетки. Его удалось стабилизировать, но течение болезни оказалось крайне тяжелым – хотя никто ничего подобного просто не мог предположить.

МЕНИНГИТ... БЕЗ МЕНИНГИТА

Как правило – в 50-60 % случаев - мультисистемный воспалительный синдром у детей обходится без тяжелого поражения внутренних органов. В 30 % случаев он поражает сердечнососудистую систему – прежде всего самую сердечную мышцу (миокард) или коронарные артерии, которые его питают. Наконец, медики заметили, что МВПС может влиять на головной мозг и нервную систему – при этом у ребенка развивается точно такая же симптоматика и такие же осложнения, как при менингите. При том, что инфекционного менингита нет в помине.

При своевременном лечении прогноз благоприятный, но какие осложнения вскроются у таких детей позже - никто не в силах сказать. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На самом деле это какое-то совершенно уникальное явление, - признается Михаил Костик. – И достаточно опасное, потому что если врач видит симптоматику менингита – он, как правило, менингит и начинает подозревать и сложно подумать о другом сценарии заболевания. При том, что лечение ребенку требуется совершенно другое.

В большинстве случаев, продолжает специалист, МВПС у детей проходит либо в средне-тяжелой, либо в тяжелой форме (а не так давно мы писали про девятилетнюю девочку, которую медикам пришлось буквально вытаскивать с того света). Но опаснее всего то, что никто толком не понимает, будет ли он иметь какие-то далеко идущие последствия.

- Во время лечения, например, детей с миокардитом мы столкнулись с очень неприятным открытием, - рассказывает Костик. – Буквально за пять-семь дней миокардит вроде бы отступал, симптомы пропадали, анализы приходили в норму. Но МРТ сердца показывало, что воспаление продолжается. Соответственно, несмотря на кажущееся выздоровление ребенку все равно нужен был врачебный уход. Что будет дальше с такими детьми – мы не знаем. Как минимум, исходя из текущей картины мы можем предполагать о возможных рисках сердечно-сосудистой заболеваний у детей и выросших из них взрослых. У детей с поражением коронарных артерий мы можем подозревать повышенные риски инфаркта миокарда у молодых взрослых, в 30-40 лет. А в ближайшие три-четыре года – никакого спорта и регулярные обследования у кардиолога. С детьми, у которых мультисистемный воспалительный синдром принял форму менингита, похожая история – мы не знаем будут ли отдаленные последствия, потому что перенести такое тяжелое заболевание без последствий наверное невозможно. Но какие – большой вопрос.

На данный момент в Питере известно о 50 детях с МПВС. Медики настаивают - это немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как мы уже говорили ранее, заранее определить, «даст» ребенок после COVID-19 избыточную иммунную реакцию или нет, невозможно. Тем не менее можно распознать МВПС еще в дебюте. На ранних этапах у ребенка развиваются лихорадка с повышением температуры вплоть до 40 градусов (при этом температура ничем не сбивается, либо сбивается плохо, на короткий период), слабость, ломота в костяк и мышцах. Серьезный признак заболевания – красные глаза и обильная красная же сыпь, которая образуется из-за обширного внутреннего воспаления. У многих детей боли в животе, что приводит к госпитализации в хирургические отделения. При всех этих симптомах, особенно если в анамнезе есть коронавирус или контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

- В целом, такие дети, к счастью, все-таки поддаются лечению, - констатирует Михаил Костик. – И если начать его своевременно и правильно организовать, то шансы на благополучное выздоровление оказываются весьма высокими. Но сам синдром, повторюсь, изучен пока еще недостаточно. И это, не скрою, настораживает.

На данный момент в Питере известно о 50 детях с МПВС. Медики настаивают - это немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем специалисты отмечают: да, распознать склонность к развитию МПВС у детей нельзя. Зато можно заранее оградить их как от самой болезни, так и от ее потенциальных осложнений. И единственный способ это сделать на данный момент — вакцинация. Так, по крайней мере, вирус не передастся ребенку от взрослого — а значит, шанс столкнуться с его последствиями будет существенно ниже.