Какие парки Петербурга не будут закрывать на просушку весной 2021 года

В парках и скверах Петербурга просушка проходит каждую весну. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице потеплело, и всем уже не терпится отправиться на прогулку по паркам. Однако по закону подлости до начала мая в сады и скверы Петербурга не попасть - все они с 24 марта закрылись на просушку.

Как поясняют специалисты, это обязательная ежегодная процедура, ведь когда после обильных дождей и снегопадов приходит тепло, тропинки покрываются водой. Если в этот момент на них будет большая нагрузка, покрытие станет менее прочным и начнет разрушаться.

Как отмечают в Смольном, в Центральном районе города на время закрылись Таврический и Овсянниковский сады, сад «Сан-Галли», а также Казанский, Екатерининский скверы и сквер Галины Старовойтовой. Также работать не будут Никольский сад и сад дворца Юсуповых в Адмиралтейском районе, Лопухинский сад - в Петроградском и Городской - в Колпино.

- Пока планируется, что просушка продлится до 1 мая, однако все будет зависеть от погоды, - отметили в Смольном.

На «весенние каникулы» 5 апреля уйдет и Гатчинский парк. За это время сотрудники музея смогут привести в порядок деревья, починить и покрасить садовую мебель. Если все пойдет по плану, то уже в мае на территорию музея-заповедника начнут пускать посетителей.

Однако за весенним настроением можно отправиться в загородные императорские резиденции. Петергоф, например, закрываться на просушку не собирается, равно как и относящиеся к нему Стрельна, Ораниенбаум и парк Александрия. Правда, свободный доступ в эти музейные комплексы сохранится лишь в течение месяца. Уже с 24 апреля парки перейдут на летний режим работы, и вход в них станет платным. Сколько именно будут стоить билеты, пока не известно.

Похожая история и с Царским Селом. Здесь парки тоже не собираются в «отпуск». Но в преддверии лета и наплыва туристов, как и раньше, доступ в Екатерининский сделают платным, произойдет это тоже в конце апреля. Александровский парк, как и всегда, останется свободным для прогулок. Поклонники павловского музея-заповедника тоже могут не расстраиваться. Парк ждет их в гости каждый день. И хотя вскоре здесь тоже введут платный вход, сумма будет символической - 100 рублей.

Пожалуй, единственным из крупных парков, который еще не определился, «сушиться или не сушиться», стал парк Монрепо. Как отметили в пресс-службе, сейчас достопримечательности заповедника находятся на реставрации, и все действия нужно согласовывать в том числе с подрядчиком.