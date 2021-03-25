1 апреля все МФЦ Санкт-Петербурга с 9.30 до 12.00 будут принимать только родителей будущих первоклассников. Фото: Борис КУДРЯВЦЕВ

64 тысячи петербургских первоклассников сядут за парты в новом учебном году. Это прогноз городского комитета по образованию. Главное новшество этого года: единая дата приема заявлений по всей стране, в том числе и в Петербурге. Рассказываем, что изменилось и как жителям Санкт-Петербурга записать ребенка в 1 класс в 2021 году.

ДВЕ ВОЛНЫ ВМЕСТО ТРЕХ

Напомним, до сих пор заявления подавали в два этапа: первыми – льготники, в середине декабря. Затем, с 20 января все остальные.

- В 2021 году дата начала прием заявлений – 1 апреля, - сообщили в комитете по образованию. – До 30 июня заявления будут принимать от региональных и федеральных льготников (их перечень не изменился – прим. авт.), а также от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории.

Из-за смещения этих сроков сдвигается и то, что раньше называли «третьей волной» - подача документов в школы других районов. Их будут принимать с 6 июля по 5 сентября. То есть, родителям, которые выбирают школу «получше, хоть и подальше», надо понимать: место может найтись уже после 1 сентября. Если вообще найдется.

64 тысячи петербургских первоклассников сядут за парты в новом учебном году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, чиновники и педагоги не очень понимают стремления родителей именно в первом классе определить ребенка в профильную школу. К ним присоединяются психологи, которые напоминают: редкий ребенок в семь лет демонстрирует осознанное пристрастие к тем или иным наукам.

- Образовательная программа начальной школы основана на единых принципах федеральных государственных образовательных стандартов, - говорит председатель комитета по образованию Наталья Путиловская. - Поэтому на этапе зачисления в первый класс принципиальной разницы между учреждениями нет. Профильное обучение начинается в старших классах. На данный момент важнее не профиль обучения или программа, а учитель.

ЗАПОЛНИТЬ СЕЙЧАС, ОТПРАВИТЬ ПОТОМ

Все остальные правила остались неизменными. Документы принимают через МФЦ или портал Госуслуг. В Смольном обещают: электронная система выдержит любую нагрузку.

- Она прошла неоднократные нагрузочные испытания, - говорит заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Ольга Решетова. - Предусмотренный запас прочности гарантирует ее бесперебойную работу, даже если все родители одновременно начнут подавать заявления на портале Санкт-Петербурга.

Заполнить черновик можно уже сейчас. Но кнопка «отправить заявление» появится только в ночь с 31 марта на 1 апреля. Караулить, впрочем, не обязательно. Вот уже несколько лет правило «кто первый, то и зачислен» не работает.

Как записать ребенка в школу. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Дата и время подачи заявления по-прежнему не влияют на решение о зачислении, - подчеркивают в комитете по образованию. – Родители могут сделать это в любой из дней в рамках того или иного этапа, оно будет рассмотрено на единых основаниях.

Впрочем, практика показывает: большинство родителей все же стараются подать документы в первый день. Отстрелялся, и свободен. В МФЦ традиционно подготовились к наплыву посетителей и ради них изменили режим работы. 1 апреля все МФЦ Санкт-Петербурга с 9.30 до 12.00 будут принимать только родителей будущих первоклассников. Напомним: вход в центр разрешен только в масках и перчатках, а на входе у посетителей измерят температуру.

ВАЖНО!

Одновременно можно подать заявление максимум в три районных школы. То, что ребенок ходил куда-то на подготовительные курсы, преимуществом не считается.

Подавать документы родитель или законный представитель ребенка должен только лично. Вам понадобятся оригиналы вашего паспорта, свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего, что вы приписаны к этой школе (справка о регистрации по адресу, договор аренды жилья, и так далее). Если есть льгота, то документы подтверждающие право на нее. Другие документы, например СНИЛС или медицинская карта, на этом этапе не нужны.

В любом спорном случае можно обратиться в конфликтную комиссию. Такая будет в каждом районе.

- Конфликтные комиссии начнут работать с середины мая, – рассказала Наталья Путиловская. – И будут помогать решать спорные вопросы вплоть до начала учебного года. Если школа уже заполнила все вакантные места, а родители хотели попасть именно в это учреждение, будет проводиться индивидуальная работа с каждым конкретным заявлением, каждым конкретным родителем.