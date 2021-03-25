«Всегда верила, что чудеса случаются»: В Петербурге женщина родила ребенка в 58 лет

Мария Кононова впервые стала матерью в 58 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем, кто боится заводить детей после 30-ти, неплохо было бы познакомиться с Марией Кононовой из Санкт-Петербурга. 9 января ей исполнилось 58 лет, а 19 марта у нее родился первый ребенок. «Комсомолка» В Петербурге пообщалась с удивительной мамочкой.

На пути к своему счастью Марии Кононовой многое пришлось вынести — как это часто бывает, исполнению ее мечты о крепкой семье и желанных детях предшествовала настоящая личная трагедия.

До того, как стать матерью, Мария была полностью погружена в научную работу. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда мне было 29 лет, вовсю шла война в Афганистане, - вспоминает петербурженка. - Страшное событие, затронувшее сразу несколько поколений. Вместе с остальными ушел воевать в Афган и мой любимый человек. Он не вернулся — пропал без вести. До сих пор ни я, ни его родственники не знают, где он, жив ли он, а если не жив, то как оборвался его путь. Но в те годы я твердо для себя решила: буду ждать. Чудеса ведь случаются, верно? Вот и я — буду ждать и надеяться на такое чудо.

Чтобы не сойти с ума от неизвестности, Мария полностью посвятила себя науке. Гидроэлектроэнергетик по образованию, она занималась развитием гидроэнергетики в Дагестане, писала диссертации, в 31 год получила кандидатскую степень, в 39 лет — докторскую, в 43 стала президентом клуба бывших стипендиатов службы академических обменов Германии, объединившим лучших специалистов Санкт-Петербурга и северо-запада в целом. Собрала все мыслимые и немыслимые награды, регалии и звания.

- Я ничего этого не планировала, - признается наша собеседница. - Наоборот, я хотела создать семью, выйти замуж, воспитывать детей. Но так сложилось. Что уж теперь говорить. Двадцать лет я хранила в себе свою утрату. За все эти годы у меня не было никаких отношений с мужчинами. Только работа.

Маленький Юрий родился чуть раньше срока, но чувствует себя замечательно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все изменилось три года назад — тогда Мария познакомилась со своим будущим супругом. С ребенком тянуть не стали.

- Мы пытались завести его, скажем так, естественным образом, - признается наша героиня. - Но поскольку ни меня, ни моего мужа нельзя назвать большими специалистами в этом вопросе, у нас ничего не вышло и пришлось обращаться к процедуре ЭКО. Скажу честно, Петербург нас разочаровал. Нам отказали в квоте — заявили, что мы «слишком взрослые». Пришлось по совету наших наших знакомых врачей отправляться в Москву.

Без сложностей, увы, не обошлось: вмешался пресловутый коронавирус. И даже не столько он сам, сколько всеобщая атмосфера неизвестности и паники, охватившая страну. Первенца — уже подсаженный, начавший благополучно развиваться эмбрион — Мария потеряла из-за стресса. Супруги хотели было опустить руки, но решили идти до конца — и уже через два месяца, со второй попытки, все получилось. «Пандемия — не повод нарушить закон природы», - заключает наша собеседница.

- Поначалу врачи пытались отговаривать, причем приводили очень неприятные аргументы, - вспоминает Мария. - Родственники и друзья вообще ничего не знали. Я решила, что, как и в науке, ответственность за все буду нести сама.

После второй подсадки Мария с супругом вернулись в Санкт-Петербург. В итоге с особенной роженицей работал целый пул специалистов — 11 человек из нескольких медицинских центров, от гинекологов до кардиологов. В этот момент, признается наша героиня, отношение к ней заметно изменилось: всем стало понятно, что ее поступок — не желание кому-то что-то доказать, а осознанная и выстраданная потребность.

В скором времени Мария с супругом планируют второго ребенка - на этот раз девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Уже здесь, в перинатальном центре № 1, я общалась с другими мамочками, - смеется Мария. - Реакция на мою историю каждый раз была разной. Кто-то удивлялся, кто-то относился с настороженностью. Были и такие, кто спрашивал: «А вам точно 58? А может, все-таки поменьше? Может, вы себе несколько лет накинули?»

19 марта у Марии в результате кесарева сечения родился сын Юрий. Сама она от первенца не отходит ни на шаг. А вот ее супруг сына пока что видел только по видеосвязи.

- Дело в том, что мой муж — немец, - рассказывает Мария. - Он уехал в Германию незадолго до того, как из-за пандемии закрылись границы, и с тех пор никак не может вернуться в Россию. Но мы надеемся, что вскоре ему это удастся. Он счастлив. Я вам даже скажу больше — три дня назад в технической высшей школе Розенхайма проходил ученый совет, и там наш сын был официально представлен научному сообществу. То есть, его рождение стояло отдельным вопросом в повестке дня.

Несмотря на все сложности счастлива и Мария. Другим мамочкам в возрасте она советует не сомневаться и, если есть чувство внутренней готовности — идти до конца. А сама в скором времени планирует обзавестись и вторым ребенком.

КСТАТИ

Самой пожилой мамой страны считается москвичка Галина Шубенина - она родила дочь в 60 лет. В Санкт-Петербурге же случаев, подобных случаю Марии Кононовой, до этого не было - в Северной столице она официально может считаться рекордсменкой.