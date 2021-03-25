Количество активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в СЗФО выросло за год на 800 тысяч человек

Количество активных пользователей Сбербанк Онлайн в СЗФО выросло за год на 800 тысяч человек. Фото: freepik.com.

За 2020 год аудитория активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросла на 12% и составила 7,8 миллиона человек. Это на 806 тысяч больше, чем годом ранее. Только Санкт-Петербурге приложением пользуются четыре миллиона горожан. Еще 721 тысяча в Ленинградской области.

Одновременно с ростом числа пользователей увеличивается и доля платежей, идущих через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. По итогам прошлого года она составила 53% среди всех остальных каналов обслуживания банка. Это на 9,3% больше, чем в 2019 году. При этом доля мобильного приложения среди всех платежей сервиса Сбербанк Онлайн достигла 88,5%.

- В этом году Сбербанк Онлайн исполнилось 10 лет. Сегодня в нем можно совершить большинство всех банковских операций. В приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов еще комфортнее. Мы видим по цифрам, как стремительно растет его популярность: все чаще клиенты онлайн открывают вклады и инвестиционные счета, оформляют кредиты и страховки, проводят платежи и делают переводы, - отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - В прошлом году в Сбербанк Онлайн появилось семейство виртуальных голосовых ассистентов. Уже сейчас они помогают решить простые ежедневные задачи, например, сделать перевод. И возможности ассистентов будут стремительно расширяться.

Также в приложении Сбербанк Онлайн можно оформить подписку СберПрайм. Она дает возможность без дополнительной платы пользоваться рядом сервисов Сбера и получать специальные условия и скидки при приобретении продуктов и услуг экосистемы компании.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих финансовых институтов в мире. Сбербанк занимает около трети всего российского банковского сектора. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других государствах.

В России у банка около 14 тысяч точек обслуживания. Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах. Это Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В СЗФО у Сбера есть 1284 офисов обслуживания.

Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.