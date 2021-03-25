«Клиент заказал ее в подарок друзьям»: В ателье Петербурга раскрыли тайну создания дубленки, как у Путина

Дубленка петербургского ателье идентичной той, в которой был президент Фото: kremlin.ru / Евгения Морозова

Фотографии из поездки президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в Туву обсуждают по всему миру. Зарубежные таблоиды даже изучили то, как государственный лидер держит кружку, и в какой позе сидит. Но больше всего внимание к себе приковал костюм президента и министра – рыжая дубленка и полукомбинезон. Все стали гадать, сколько же стоит такой костюм, кто его сшил, а самое главное – где его можно купить? Ответ пришел неожиданно из родного для президента Санкт-Петербурга. Здесь в маленьком ателье создали дизайн дубленки, как у Владимира Путина, почти четыре года назад. Правда, их ли костюм на президенте, сказать точно здесь затрудняются.

«ЗВОНЯТ ДАЖЕ ИЗ ИТАЛИИ»

- Мы не можем утверждать, что у президента дубленка именно нашего пошива, - призналась «КП-Петербург» руководитель ателье Евгения Морозова. – Но дизайн был создан нами. Оказывается, что больше нигде такого костюма не сфотографировано. Я хорошо помню, как мы создавали этот костюм. Это было 3,5 года назад. У нас есть постоянный клиент, который обратился к нам за заказом. Он очень торопился, просил, чтобы мы успели сшить к осени, просил сшить как можно быстрее. Сказал, что это будет подарок к дню рождения его друзьям, с которыми он ездит на охоту. За основу он дал нам свой дубленный костюм других цветов. По нему мы и делали свою модель, но с изменениями.

Президент России задал новый тренд в моде Фото: kremlin.ru

Кстати, в компании работают всего два мастера – сама основатель ателье – 40-летняя мать двоих детей Евгения Морозова и ее помощник. Массовый ажиотаж, как они признаются, застал их врасплох. Столько звонков им не поступало за год, сколько за последние пару суток.

- Просто какой-то шквал пошел, мы не успеваем принимать заказы, - признается глава ателье. – Заказы идут ото всюду: начиная от Москвы и Калининграда, заканчивая Прибалтикой и Владивостоком. Есть даже звонок из Италии, человек хочет в Альпы в ней поехать. Сейчас уже четыре-пять конкретных заказов, а всего около 20 предварительных заявок. Одна такая дубленка у нас шьется сейчас около двух недель.

Теперь дубленкой интересуются даже в Италии Фото: предоставлено героем публикации

«КЛИЕНТ ПОПРОСИЛ НЕ РАЗГЛАШАТЬ ЕГО»

Но заказ для важного клиента тогда выполнили чуть быстрее и передали их клиентам. Морозова сразу же после этого ушла в декрет, поэтому дальнейшей судьбой заказа не интересовалась.

- Спросить напрямую у клиента – передал ли он наш костюм президенту, я не могу, - призналась Евгения. - Он просил его оградить от этого всего, ответил только: «мои костюмы весят в шкафу». Больше про него я не имею право ничего говорить. Это частное лицо, не политик, не чиновник. Расчетный счет был на обычную частную компанию.

Дубленку хотели продать год назад, но особого спроса не было Фото: СОЦСЕТИ

Костюмы сшили из классической дубленной овчины. Это натуральный мех, купленный в Турции. Сшитые для клиента костюмы они взяли за основу и поставили на поток. Год назад супруг Евгении выложил на сайт созданную модель, на фото позировал друг семьи.

- С точки зрения дизайна у Владимира Владимировича костюмы очень похожи, прямо вся отделка, - поясняет Евгения. – Но скопировать нашу модель не проблема. Крой несложный, очень типичный. По фотографии любой конструктор может построить такую модель. Поэтому точного ответа наша ли эта работа дать не могу, пока не увижу бирки. Если это так, мне было бы очень приятно, более того – если бы я знала тогда, что я шью для президента, у меня бы руки тряслись.

Президент с министром были в одинаковых костюмах Фото: kremlin.ru

ЦЕНА ВОПРОСА

170 000 рублей за комплект

Сейчас дубленный костюм как у Владимира Путина в ателье стоит 170 000 рублей. Есть и женский вариант, он будет дешевле. Например, размер XS обойдется в 150 000 рублей. При этом большую часть суммы составляет стоимость самой овчины. За свою работу ателье берет 65 000 рублей.

- Если сделать такой костюм из более дешевых материалов, то он обойдется в 150 тысяч рублей, - поясняет глава ателье. - Дубленная овчина ценится на уровне дорогой одежды, материал непродуваемый. На Северно-ледовитый океан в ней, конечно, вряд ли кто в поедет. Но просто носить зимой ее прекрасно.

К слову, годом ранее под постом о продаже комплекта ателье сообщало, что он стоит 70 тысяч рублей. Такую цену Евгения объяснила ошибкой.

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