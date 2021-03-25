Скандал на финале Кубка EKB по волейболу «Зенит» - «Динамо»: Болельщик устроил драку на награждении

Болельщик устроил драку с охранниками во время награждения на финале волейбольного еврокубка "Зенит" - "Динамо". Фото: Максим МИХАЛКО

В Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» разгорелся скандал во время финала Кубка ЕКВ по волейболу между «Зенитом» и «Динамо». В тяжелой игре победили москвичи со счетом 3:1, но сейчас упустим детали спортивной баталии.

Во время награждения динамовцев к ним на радостях побежал их эмоциональный болельщик. Даже маску с собой имел. Охранники стадиона идею фаната не оценили и воспрепятствовали ему. Завязалась поставка, в которой болельщику крепко досталось. По крайней мере, так он заявил журналисту «КП».

Мужчина матерился и оказывал активное сопротивление охране, а в конце потасовки рухнул. Фото: Максим МИХАЛКО

- «Молодца» скрутили, показал ушибы на голове, просил «скорую» постоянно и возмущался. А вокруг торжественная атмосфера, на стадионе дети, победителей награждают. Болельщики «Зенита» с ним не встретились, они на другой половине находились. Потом фанат «Динамо» внезапно рухнул. Секьюрити думали, что притворяется. Но все же его оперативно увезли в травмпункт, - рассказывает корреспондент «КП» с места.

Буйного фаната отвезли в больницу. Фото: Максим МИХАЛКО

Между спортивными журналистами тут же пошла молва, что пострадавший мужчина может быть вовсе не волейбольным фанатом, а футбольным. В последнее время ультрас «Зенита» и «Динамо», мягко говоря, не ладят друг с другом. О состоянии побитого гостя Северной столицы пока ничего неизвестно.