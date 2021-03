Впервые за восемь лет: Петербургские фигуристы выиграли «золото» и «бронзу» для России на чемпионате мира в Швеции

Российские спортсмены стали первыми и третьими на ЧМ в Швеции. Фото: ФФКР.

Впервые за восемь лет Россия завоевала «золото» на чемпионате мира по фигурному катанию среди спортивных пар. Высшую награду принесли стране Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у прославленного петербургского наставника Тамары Москвиной. При этом третье место также осталось за воспитанниками Москвиной.

- Анастасия Мишина – Александр Галлямов – чемпионы мира, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – бронзовые призеры; золото в парном катании возвращается в Россию спустя 8 лет!- сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Пара Бойкова-Козловский завоевали "бронзу". Фото: Артем КИЛЬКИН

Между российским парами сумели вклиниться только китайские спортсмены Веньцзин Суй – Цун Хань.

Надо сказать, что Мишина-Галлямов выиграли чемпионат мира, будучи его дебютантами. Они, спустя 8 лет, после победы Татьяны Волосожар и Максима Транькова на чемпионате мира в канадском Лондоне, принесли России «золото».

Мишина-Галлямов завоевали "золото" на дебютном чемпионате мира. Фото: twitter.com/ISU_Figure

- Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука, воспитанники тренеров Людмилы и Николая Великовых, стали единственными из дуэтов первой четверки, которые откатали произвольную программу без ошибок, исполнив все прыжковые элементы, - отмечают в ФФКР.

Воспитанники Тамары Москвиной заняли первое и третье место на чемпионате мира. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спортсмены выступали под знаменитую композицию Queen - We Are The Champions - «Мы - чемпионы», что стало пророческим. Не скрывают радости от победы и сами фигуристы.

- Это победа стала для нас сюрпризом. Мы еще до конца не поняли, что произошло. Чтобы осознать, нужно немного времени, а сейчас мне очень хочется спать, - призналась Анастасия Мишина, чьи слова приводит ФФКР.

Отметим, что поскольку российский спорт находится под санкциями, то вместо гимна на награждении играл отрывок Первого концерта Петра Ильича Чайковского.