Александр Кержаков: «Я не поднимал руку на бывшую супругу, лечил ее от наркозависимости»

Брак Кержакова и Тюльпановой продлился три года. Фото: Александр ГЛУЗ

Семейная драма дочери петербургского политика Миланы Тюльпановой и экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова разворачивалась на глазах у всей страны. Три года назад Кержаков обвинял свою жену в наркозависимости, пытался забрать у нее их общего сына Артемия, но в итоге суд встал на сторону Тюльпановой и оставил малыша с ней.

Говорить на эту тему Кержаков не любит и всячески просит журналистов не задавать ему вопросы, связанные с бывшей супругой. Но, спустя несколько лет, он все-таки признался, что причина расставания не в нем. Он, оказывается, напротив, старался спасти их брак.

Милана Тюльпанова в своей книге «Убей в себе жертву» откровенно рассказывает всю правду о браке с Кержаковым. ФОТО: соцсети

- Все, что я говорил о своих расставаниях — правда. Люди, которые были рядом, знают, как было на самом деле. Одно могу сказать: наркотики и алкоголь – это зло. Я не поднимал руку на бывшую супругу. Я лечил Милану, как и мать своего первого сына. Но если человек не хочет сам этого, не считает себя больным, то это невозможно сделать, - откровенно признался в интервью YouTube-каналу Sports Интервью Александр Кержаков.

С сыном, по его рассказам, он видится не так часто, как ему хотелось бы. И происходит это, как он отметил, не по его вине.

- Мне, спустя два месяца, разрешили поговорить с ребенком по видеосвязи. Так как у нас задерживалась зарплата, а, соответственно, я не мог платить алименты, мне не давали даже пообщаться с ним по телефону. Принципиальная позиция, - вздыхает спортсмен, а ныне главный тренер ФК Томь . - Я хочу, чтобы ребенок был счастлив, жил в здоровой атмосфере, в любви, а не среди наркотиков, алкоголя и разборок.

Кержаков признается, что с новой возлюбленной Евгенией очень счастлив. ФОТО: соцсети

Сейчас в личной жизни у Александра Кержакова, по его словам, все хорошо. Он в отношениях с кинопродюсером Евгенией Ледащевой. Но делится подробностями не считает нужным.

- Я научен опытом, что счастье любит тишину. Тем более, когда это касается семьи. Мы счастливы. Как мы познакомились, как у нас все проходит, кто она и так далее – это все наше, - заявил Кержаков.

В отличие от бывшего супруга, Милана Тюльпанова свою личную жизнь не прячет за семью замками. На глазах у всех она на Мальдивах вышла замуж за бизнесмена Евгения Чуприна, через месяц заявила, что рассталась с ним из-за того, что он мошенник с тремя судимости. Ну а спустя несколько недель снова с ним сошлась.

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