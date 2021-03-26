Разводка мостов в Петербурге начнется с 10 апреля 2021 года Фото: Тимур ХАНОВ

В Санкт-Петербурге с 10 апреля 2021 года начинается новый сезон навигации по рекам и каналам. А это значит, что теперь каждую ночь в городе будут разводить мосты через Неву, Большую и Малую Неву, а также через Большую Невку. Продлится сезон до конца ноября.

- В Санкт-Петербурге насчитывается 18 разводных мостов — тех, у которых сохранились в рабочем состоянии разводные механизмы. Из них в период навигации регулярно разводятся 12 переправ: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты, - рассказали в "Мостотресте".

Разводные мосты - это достопримечательность Петербурга. Огромное количество туристов приезжает в город, чтобы полюбоваться, как огромная конструкция поднимается, после чего по рекам под крыльями мостов проходят суда и баржи. Однако для местных жителей это нередко становится проблемой - не успел на разводку мостов, гуляешь всю ночь до утра.

Уже с 15 марта специалисты начали технологическую разводку мостов, проверили работу систем, чтобы во время навигационного сезона все шло без перебоев.