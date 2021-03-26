Никита Николаевич Яковец: Первая наркологическая служба

Никита Николаевич Яковец, врач-психиатр-нарколог, организатор здравоохранения, главный врач «Первой наркологической службы». Фото: архив клиники.

Стать врачом Никита Николаевич решил еще в школе и своей цели достиг. В 2010 году он с отличием окончил Воронежский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

- Свою специализацию выбрал позже, на пятом курсе. В университете на втором курсе устроился работать на скорую помощь и как раз к пятому курсу перевелся в психиатрическую бригаду. За три года я успел поработать во всех бригадах - кардиологической, реанимационной, педиатрической, терапевтической. Но именно в психиатрической бригаде меня заинтересовала эта специальность, - рассказывает Никита Яковец.

После университета доктор окончил ординатуру по психиатрии и дополнительно получил сертификат врача-нарколога. Кроме основной работы врачом-психиатром, практически сразу стал подрабатывать врачом выездной наркологической бригады. После переезда в Санкт-Петербург полностью уш-л в наркологию.

Никита Николаевич имеет множество сертификатов и удостоверений о повышении квалификации, а в 2018 году получил диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом?

- Вся моя семья - потомственные врачи, так что выбор был предопределен. Профессию врача я выбрал еще в школе.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев?

- Петербуржцы страдают от зависимости не больше, чем жители других городов. Я не говорю о регионах, где нет работы и людям нечем заниматься, из-за чего многие не могут себя найти и начинают злоупотреблять. В городах, где есть работа, процент зависимых людей примерно одинаковый. После пандемии, очевидно, многие остались без работы. Кто-то не справился с таким ударом, не смог перестроиться и стал выпивать чаще и больше, так что социально-экономический фактор оказывает прямое влияние. Но тут сложная корреляция. Чем лучше живет население, тем больше лечится, но меньше пьет. Чем хуже живет население, тем больше пьет, но меньше лечится. А вообще праздники в нашей стране традиционно дают всплеск по количеству употребления алкоголя. Особенно если праздники сопровождаются выходными, как на новогодние или майские. Это хорошо видно по количеству обращений за помощью в нашу организацию.

- Какие симптомы или жизненные ситуации должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- Прежде всего это последствия от употребления психически активных веществ. Одним из важных симптомов является нарушение качества жизни близких, которые проживают рядом. Также немаловажным симптомами являются утрата контроля в количестве и частоте употребления, поведенческие нарушения во время употребления алкоголя. Ну и, конечно же, особенно важным маркером являются проблемы со здоровьем из-за употребления.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Безусловно, многие спасенные судьбы и, не побоюсь этого слова, жизни людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Тому подтверждение - некоторые мои знакомые, которые, кстати, работают в нашей организации. Это одна семейная пара, которая со временем полностью утратила связь с реальностью из-за употребления различных наркотиков. Знаком я с этой парой на тот момент был около трех лет. И за такой короткий срок мужчина, будучи изначально моим пациентом, не только полностью перестал контролировать свои дела на работе, а он имел собственный бизнес, но и свое употребление. Его супруга, как это часто бывает, тоже пристрастилась к наркотикам, из-за которых потом лечилась в психиатрической больнице. После того как они прошли полный курс реабилитации в нашей организации, оба остались с нами работать и помогать другим нуждающимся. У пары есть ребенок, и сейчас муж и жена ведут трезвый образ жизни. Я искренне рад, что наша работа не только помогла сохранить им здоровье, но и семью.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Занимаюсь различными видами спорта, такими как плавание, бокс, фитнес, велосипед. Делаю гимнастику каждое утро. Если отдых, то активный: зимой это горные лыжи, хоккей, летом - дайвинг, походы, рыбалка. Конечно же, здоровое питание, хотя я не безгрешен в этом вопросе, иногда могу себе позволить и вредную еду. Вкусно ведь! Исключил из своей жизни вредные привычки. Стараюсь больше времени проводить с семьей.

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах или фраза, которыми вы могли бы поделиться с нашими читателями?

- Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

- по телефону: 8 (812) 984-50-48

- на сайте: https://1narcos.ru/