«Могут погибнуть под завалами»: сотрудники обанкротившегося завода в Петербурге пытаются пристроить десятки котов

Среди брошенных питомцев есть совсем малышки Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники обанкротившегося завода «Севкабель» в Петербурге бьют тревогу – после того, как цеха закрыли и начали готовить к сносу, под угрозой оказались жизни нескольких котов и кошек, которые долгие годы обитали бок о бок с людьми. Как сообщается на официальной странице предприятия в соцсетях, если в ближайшее время животных не пристроить, они просто погибнут под завалами.

Сейчас по заводу бегают около 15 котиков Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали корреспонденту «КП» в Петербурге» сотрудники завода, сейчас по заброшенным помещениям бегают около 15 хвостиков. Большинство из них – ручные, специально ищут общения с людьми, с удовольствием позволяют себя гладить и мурлычат. Прикипевшие к ним душой заводчане, которые уже давно уволились, специально ездят подкармливать животных. Однако мурлыкам срочно нужен новый дом.

Троим хвостатым нашли хозяев буквально за пару дней Фото: СОЦСЕТИ

- Еще зимой у нас было около полусотни питомцев, но потом, когда началась первая волна увольнений, один из работников, который их недолюбливал, раскидал отраву, и большинство животных погибли. Мы были в шоке от такой жестокости, - вздыхают неравнодушные заводчане. – И теперь у нас их всего полтора десятка. Коллеги не могут их к себе забрать, у большинства и так живут котики с предприятия. А мы не можем их тут бросить, вот и пристраиваем.

По словам ребят, которые ищут пушистикам дом, усатые «заводчане» впервые появились на «Севкабеле» с момента его основания. Тогда коты выполняли свою прямую задачу – ловили крыс и мышей. Был даже момент, когда на предприятие специально завозили котов-крысоловов. По сути, сейчас на заводе живут их потомки.

Большинство котиков ручные и с удовольствием дают себя погладить Фото: СОЦСЕТИ

- Большинству наших хвостатых около года. Еще есть малышка пяти месяцев, кошечка с новорожденными котятками, которых мы всем семейством отдадим на передержку, и еще одна беременная кошка, - делятся работники. – Но главный у них кот по кличке Буся. Он самый старший. Главарь и родственник всех остальных.

Принять мохнатых готов один из городских приютов Фото: СОЦСЕТИ

После того, как в интернете появилось сообщение о том, что котики в опасности, общественность откликнулась быстро. Уже через день у троих пушистиков появились новые хозяева, которые должны вот-вот за ними приехать. Также работники завода ведут переговоры с приютом для животных, готовым принять усатых. На их содержание объявлен сбор средств.

Как говорят сотрудники завода, коты и кошки жили в стенах "Севкабеля" чуть ли не с момента основания предприятия в конце XIX века Фото: СОЦСЕТИ

- Приют готов принять вакцинированных котиков, где сделать им прививки мы уже нашли, - поясняют кошачьи благодетели. – Но проблема в том, что некоторых питомцев пока нельзя прививать из-за возраста. Им-то в первую очередь и надо найти хозяев.

Как уверяют сотрудники «Севкабеля», оказаться под завалами четвероногим «заводчанам» никто не даст. Пристроить всех животных они рассчитывают в ближайшие дни.

Если вы не можете взять ни одного из заводских котиков, а помочь хотите, сделать это очень просто. Вот реквизиты:

1. Карта Сбербанк 4276 8550 4202 3974 (Anastasia Usacheva)

Формулировка платежа – «Благотворительный взнос»

2. Расчетный счет:

Получатель: Санкт-Петербургская общественная благотворительная организации «Зоозащита»

ОГРН 1107800008788

ИНН 7801269951

КПП 780101001

р/сч 40703810155040000369 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

к\сч 30101810500000000653

Формулировка платежа (обязательно !!!) «Благотворительный взнос. КотоХаус» с пометкой «Севкабель»