Дмитрий Геннадьевич Николаев: Клиника психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем»

Дмитрий Геннадьевич Николаев, врач-психотерапевт-гипнотерапевт-психиатр, клинический психолог, клиника психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем».

Есть специалисты, работающие в узкой специальности с несколькими конкретными патологиями. Есть и те, кто постоянно стремится расширить круг своих профессиональных компетенций и интересов, умеет разбирать любою проблему с разных сторон и всегда находить самое эффективное и предпочтительное для пациента решение. Дмитрий Геннадьевич именно такой универсал с многолетним стажем работы и сотнями благодарных пациентов.

Посвятить свою жизнь психиатрии Дмитрий Геннадьевич Николаев решил еще в школьном возрасте. Началось все с простого интереса к профессии, а сегодня опытный специалист успешно справляется как с тяжелыми психическими патологиями, так и с менее тяжелыми, так называемыми пограничными состояниями.

- Дмитрию Геннадьевичу по плечу любая проблема, связанная с психиатрической и психосоматической патологией. Депрессивные и тревожно-фобические состояния, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, индивидуальная и семейная психотерапия - со всем этим доктор работает уже около двадцати лет и может подобрать индивидуальную терапию для каждого, будь то медикаментозная терапия, психотерапия или их комбинация, - говорят о докторе Николаеве коллеги.

Уникальным навыком Дмитрия Геннадьевича является гипнотерапия. Это довольно эффективный метод психотерапии, в котором многое зависит не только от клиента, но и от самого специалиста. По многочисленным отзывам благодарных пациентов и коллег, главными чертами доктора Николаева являются основательность, тщательность, высокие стандарты качества медицинской помощи, пунктуальность, требовательность к себе. А еще - внимательное и корректное отношение к пациентам. Неудивительно, что пациенты стараются попасть именно к этому специалисту и рекомендуют его своим знакомым.

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Врачом я решил стать примерно в пятом классе. Тогда меня привлекали различные системы оздоровления, включая йогу и психотренинги. Интерес сохранялся и в дальнейшем перерос в оформленное желание стать психотерапевтом.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев и какие факторы на это влияют?

- Заболевания «нашего профиля» в Петербурге распространены и дальше будут только расти в своем объеме. Это связано с повышающимися требованиями со стороны общества, большим объемом циркулирующей информации, в котором сложно отделить важное от неважного. Другими словами, современный человек сталкивается со все более возрастающим объемом информации из разных источников, который он не в состоянии полноценно переварить. Если раньше это были вопросы выживания, которые сами по себе необъемны и скоротечны, то сейчас это выживание в кавычках, то есть множество необходимых факторов для поддержания «нормального» уровня жизни. При этом, если посмотреть на современные условия, мы живем в очень безопасном мире, а реакции сохраняются прежние - биологические. Если раньше вы или избежали опасности, или вас съели, то теперь избежать опасности не можете, при этом вас не съедают, а вместо этого опасность незримо преследует. Именно биологические (вегетативные) реакции и обуславливают симптомы «наших» заболеваний.

- Какие симптомы или жизненные ситуации должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- В целом их можно назвать вегетативными симптомами, то есть реакциями вегетативной нервной системы, имеющими устойчивый характер. Это нарушения сна в любом варианте, но наиболее распространенный - нарушения засыпания. Сон может быть как диагностическим критерием, так и лечебным фактором. Он является одним из важных показателей психического здоровья. Насторожить должны расстройства пищеварения, органов дыхания (не вдохнуть глубоко), сердечно-сосудистой системы без подтверждения наличия заболевания при обследовании. Такие симптомы, как непонятный дискомфорт в теле, ощущения «замкнутого круга», когда что-то делаете, но постоянно возвращаетесь к исходной проблеме, что иногда называют проклятиями или сглазами, плаксивость, сниженное настроение - повод обратиться к психологу или психотерапевту.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Главным достижением считаю освоение гипнотерапии, так как именно этот взгляд на невротические проблемы помог мне самому разобраться в происхождении этих проблем, понять их биологический, эволюционный смысл, а также дал возможность передать это понимание своим клиентам и коллегам.

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее? С какими проблемами сегодня вам приходится справляться в первую очередь?

- Пандемия принципиально нового опыта не дала, но позволила проявиться скрытым страхам и нерешенным проблемам на фоне астенических состояний, свойственных данной инфекции.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Занимаюсь физической культурой, делаю зарядку, практикую дыхательные упражнения, релаксации, много хожу пешком, посещаю сеансы массажа. Вместе с семьей летом ездим на юг или за городом катаемся на велосипедах.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Это значит соответствовать ожиданиям других людей и особенно из других регионов. Очень часто клиенты приезжают из удаленных уголков страны, так как «здесь лучше медицина, врачи более квалифицированые». Конечно, у меня нет сомнений, что врачи и другие специалисты в других регионах не менее компетентны, тем более я многих знаю и даже у многих из них учусь. Но врачей там объективно меньше, так как регион меньше, а значит, и выбор у клиентов там меньше. А здесь высокая конкуренция, высокие ожидания клиентов.

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

- Терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом решили пойти на охоту. Терапевт увидел утку, прицелился и думает: «Утка или не утка, утка или не утка…» Улетела утка. Психиатр увидел утку, прицелился и думает «Утка? Или может она думает, что она утка…» Улетела утка. Хирург увидел утку, не целясь подстрелил ее и говорит: «Эй, патологоанатом, посмотри, утка там или не утка».

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