Максим Александрович Астраханцев: Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко»

Максим Александрович Астраханцев, врач-онколог-химиотерапевт Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко». Фото: архив клиники.

Максим Александрович Астраханцев специализируется на работе как с пациентами, у которых есть подозрение на онкологию, так и с теми, у кого диагноз уже подтвержден. До поступления в штат клиники «Евроонко» Максим Александрович работал врачом-химиотерапевтом в ГК «Медси» и врачом-онкологом-онкоурологом-химиотерапевтом в БУЗ МЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер имени С. Г. Примушко».

Пациенты уважают доктора Астраханцева за высокий профессионализм. А еще за то, что молодой врач всегда находит время для общения с теми, кто пришел к нему за медицинской помощью. Доктор проводит лекарственную противоопухолевую терапию - химиотерапию, гормональную, таргетную, иммунотерапию, а также подбирает сопроводительную терапию. Кроме того, Максим Александрович компетентен в таких направлениях, как дерматоскопия, удаление новообразований кожи, хирургическое лечение рака кожи и новообразований мягких тканей, различные типы биопсии, вскрытие и дренирование гематом, абсцессов, флегмон, торакоцентез, плевродез, лапароцентез.

Врач является автором научных работ, публикаций в СМИ, призером и лауреатом международных и всероссийских конференций ученых. Коллеги-медики и пациенты уважают Максима Александровича за высокое профессиональное мастерство, чуткое отношение к каждому пациенту, уважительное отношение к сотрудникам.

- Несмотря на молодой возраст, доктор проявляет высокий профессионализм, стремление к непрерывному развитию и любовь к своему делу, о чем говорят многочисленные положительные отзывы пациентов, - отзываются о докторе коллеги.

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Желание стать врачом у меня с детства, другие профессии я для себя не рассматривал, но к тому, чтобы выбрать онкологию, пришел не сразу. Это случилось на шестом курсе медицинской академии, когда по учебной программе мы начали изучать направление. Привлекла клиника, где проходило обучение, работа с онкологическими пациентами, та помощь, которую им оказывают врачи-онкологи. Повлияла и личная трагедия: незадолго до окончания учебы от рака умер близкий человек.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев?

- К сожалению, Санкт-Петербург занимает одну из верхних позиций в списке регионов - лидеров по заболеваемости раком. Объяснить точные причины пока невозможно, но одна из возможных версий - высокий уровень диагностики. В Санкт-Петербурге находится несколько крупных онкологических центров, это направление медицины здесь хорошо развито, поэтому и выявляются онкологические заболевания лучше, чем во многих других регионах.

- Когда петербуржцам стоит задуматься о посещении врача-онколога?

- Рак, обнаруженный на ранних стадиях, успешно лечится, но проблема в том, что чаще всего опухолевый процесс развивается бессимптомно. То есть, чтобы обезопасить себя, нужно придерживаться принципов здорового образа жизни и проходить регулярные обследования, даже если ничего не беспокоит. Но есть факторы риска, например, наследственность, возраст, вредные привычки. Также рак может проявляться синдромом малых признаков в виде слабости, утомляемости, беспричинного снижения веса, температуры тела немного выше нормы и других недомоганий, которым часто не придают значения. В этих случаях своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь и сохранить здоровье.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Основным достижением в своей профессиональной деятельности считаю наличие сформировавшегося искреннего и непоколебимого чувства любви к своему делу. Просыпаться каждый день и знать, что ты идешь на работу, где тебя ждет команда профессионалов и единомышленников, - дорогого стоит.

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее? С какими проблемами приходилось сталкиваться в первую очередь?

- Онкологические больные во время пандемии нуждались в особом внимании, поскольку при лечении рака время играет очень важную роль. При этом подвергать риску онкопациентов было опасно, поэтому мы не прекращали свою работу и соблюдали повышенные меры предосторожности. Безусловно, период был очень сложный как физически, так и эмоционально, но пандемия показала: привычная жизнь может внезапно резко измениться, поэтому стоит ценить каждый день и не зацикливаться на плохом.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Из-за плотного графика и частых стрессов, связанных со спецификой работы врача-онколога, стабильно вести здоровый образ жизни, к сожалению, не получается, но сделать минимум можно всегда. Например, отказаться от вредных привычек и отдавать предпочтение более здоровым альтернативам. Если есть выбор, пройтись лишний раз пешком, воспользоваться лестницей вместо лифта. Если возникают проблемы со здоровьем, стараюсь решать их как можно быстрее.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Огромная честь и ответственность, оценка моей работы и вклада в общее дело. Стимул для дальнейшего развития своих компетенций во благо пациентов. И, я думаю, мой молодой возраст может послужить прекрасным примером для многих начинающих врачей. Надеюсь, истинная любовь и полная самоотдача всегда будут оценены и пациентами, и профессиональным сообществом.

- Есть ли у вас любимый фильм или сериал о медицине?

- Еще в студенческие годы во время перемен между парами и лекциями я бежал в общежитие, чтобы успеть посмотреть хотя бы одну серию популярного в то время и не менее популярного сейчас сериала «Доктор Хаус». Профессиональная игра актеров и сюжетные линии быстро влюбили в себя будущего доктора. И до сих пор, случайно наткнувшись на этот сериал по телевидению, обязательно задержусь, чтобы посмотреть пару минут и вспомнить студенческие годы.

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