Сергей Владимирович Кадин: Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко»

Сергей Владимирович Кадин, кардиолог, терапевт Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко». Фото: архив клиники.

Свою карьеру Сергей Владимирович начал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, где получил высшее образование. В ВМА Кадин проработал более двадцати лет кардиологом и терапевтом. В 2002 году он защитил диссертацию на смежную кардиоэндокринную тему, в 2005-м начал преподавать кардиологию, эндокринологию и функциональную диагностику на кафедре в клинике терапии усовершенствования врачей, в 2011-м стал начальником отделения кардиологии. В 2018 году Сергея Владимировича назначили старшим преподавателем, а в октябре 2020 года доктор начал работать в клинике «Евроонко».

- Кардиотоксичность многих противоопухолевых препаратов на фоне повышения выживаемости онкологических пациентов привела к образованию нового направления в лечении рака - онкокардиологии. В настоящее время наблюдается нехватка врачей-онкокардиологов, которые специализируются на решении кардиологических проблем онкобольных. Сергей Владимирович Кадин имеет большой опыт клинической, научной и педагогической практики, который помогает эффективно решать эти проблемы, улучшать качество и продолжительность жизни пациентов, - говорят о докторе его коллеги.

Доктор Кадин специализируется на клинической аритмологии, проводит диагностику и лечение ишемической болезни сердца, первичных и вторичных кардиомиопатий, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гипофиза и надпочечников. За время профессиональной деятельности Сергей Владимирович написал более сорока печатных работ, в числе которых руководства для врачей и учебник для медицинских вузов.

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Как и многие студенты-медики, первое время мечтал стать хирургом, но скоро разобрался в своих чувствах. Попав в научный кардиологический кружок Молчановской кафедры Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, понял, что это мое, и решил продолжить развитие в этом направлении.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев и какие факторы на это влияют?

- Проблемы с сердечно-сосудистой системой очень распространены среди петербуржцев. По статистике, они являются основной причиной смертности. Но болезни системы кровообращения - это проблема мирового масштаба, а причины, независимо от места жительства, в целом одинаковы и в основном связаны с образом жизни: нездоровые привычки, стрессы, низкая физическая активность, неправильное питание, лишний вес и наследственность.

- Когда стоит задуматься о посещении кардиолога?

- Посетить кардиолога необходимо, если есть жалобы относительно работы сердечно-сосудистой системы: ощущение тяжести и боли в груди, сердцебиение и перебои в работе сердца, одышка, отечность, проблемы с давлением, предобморочные состояния. Регулярно посещать врача важно людям с врожденными и хроническими заболеваниями, если у кого-то из родственников были проблемы с сердцем и сосудами, а также онкологическим пациентам во время противоопухолевой терапии и после ее окончания. Не стоит забывать и о профилактических обследованиях, особенно людям, в чьей жизни присутствуют факторы риска, о которых говорилось выше.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Назвать главное достижение - значит попытаться поставить себе памятник при жизни. Это не наш метод. В нашем деле самое желанное состояние для каждого - непрерывно сохранять интерес к работе, стремление к развитию и постижению нового и, конечно, веру в хороший исход любых усилий.

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее? С какими проблемами сегодня вам приходится справляться в первую очередь?

- Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, - особая категория пациентов. Болезнь у них часто протекает сложнее, а риски развития осложнений - выше. Вирус отрицательно влияет и на уже имеющиеся хронические заболевания. Во время пандемии такие пациенты из страха заразиться откладывали лечение, и теперь мы имеем дело с последствиями не оказанной вовремя помощи и перенесенного стресса. Несомненно, работа во время пандемии многому научила, например, радоваться жизни и ценить то, что все привыкли воспринимать как должное, - встречи с близкими, возможность перемещаться и, конечно, здоровье.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Стараюсь по мере возможности выполнять те рекомендации, которые даю своим пациентам, то есть вести здоровый образ жизни и прислушиваться к своему организму. Если что-то беспокоит, не откладываю решение проблемы в долгий ящик. Увлекаюсь бегом, ходьбой и плаванием, стараюсь не терять присутствия духа и делиться с другими позитивным настроением. И, конечно, занимаюсь любимым делом, что тоже очень важно для хорошего самочувствия.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Думаю, для хорошего врача не должно играть роли место проживания и работы. Где бы ты ни был, всегда важно быть вежливым, отзывчивым и неравнодушным к своим пациентам. Но переоценить значение Петербурга в формировании моего мировоззрения невозможно. Что есть, то уж есть.

- Есть ли у вас любимый фильм о медицине?

- Да, это картина «Любовь и другие лекарства». Рекомендую!

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