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Спорт27 марта 2021 0:02

Триумфальное возвращение и слезы: Елизавета Туктамышева спустя шесть лет взяла серебро на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка шла третьей после короткой программы, обидно упала на произвольном выступлении. Но все равно поднялась на пьедестал, который весь был занят девчонками из России
Александра СУРИС
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Лиза Туктамышева спустя 6 лет взяла медаль на ЧМ по фигурному катанию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию – 2021 одиночница из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева выходила в боевом настроении. После короткой программы, которая прошла в среду, наша спортсменка была третьей после россиянки Анны Щербаковой и японки Рики Кихиры. И у нее были все шансы побороться за золото.

Жребий определил Лизу почти в конец программы. По московскому времени она выступала ближе к полуночи. После нее только две основные конкурентки. Да, многие поклонники допоздна не ложились в эту ночь.

Для своих выступлений Елизавета Туктамышева выбрала композицию «Хроники заводной птицы» Бхимы Юнусова. Она блестяще выполнила сложнейшие элементы тройной аксель и двойной тулуп. Казалось, ничего ей уже не помешает.

Но внезапно Лиза упала… не докрутила тройной флип, покачнулась, дотронулась до льда и не удержалась на ногах. Встала и поехала дальше – пример стойкости и характера. Тройной аксель, очень дорогой «каскад» двойной аксель + ойлер + тройной сальхов! Его, между прочим, Лиза подготовила специально к чемпионату мира – и показала впервые. У нее получилось!

Да, за исключением этого досадного падения Туктамышева откатала без сучка и без задоринки, оправдав свой титул «императрицы льда». Судьи поставили ей 141,6 балла и с суммой 220,46 она, не сдержав слез, вышла после своего выступления на промежуточное первое место.

Но впереди были еще главные конкурентки японка и наша Аня Щербакова. Но лед после Лизы, как будто заколдовали.

Сначала упала японка. Не смогла собраться и выполнила элементы с серьезными ошибками, откатившись по итогам сразу на шестое место.

Закрывала произвольную программу Щербакова. И практически сразу грохнулась с четверного флипа… Да, в какой-то момент у Туктамышевой еще была надежда на золото. Но дальше Аня выдала идеальное выступление. И хотя в произвольной программе она стала только второй, уступив Трусовой, "запас" баллов после короткой в сумме вывел фигуристку на первое место.

Елизавета Туктамышева вторая. Ее возвращение на чемпионат мира спустя шесть лет можно считать триумфальным. Тогда она взяла золото, сейчас – после такого перерыва – серебро. Лизу можно только поздравить.

Кстати, бронза тоже у россиянки Александры Трусовой. Девушка не справилась с волнением на короткой программе, но собралась и очень хорошо откатала произвольную, сумев зацепиться за пьедестал.

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Спорт: Фигурное катание