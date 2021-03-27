Триумфальное возвращение и слезы: Елизавета Туктамышева спустя шесть лет взяла серебро на ЧМ по фигурному катанию

Лиза Туктамышева спустя 6 лет взяла медаль на ЧМ по фигурному катанию. Фото: Олег ЗОЛОТО

На произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию – 2021 одиночница из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева выходила в боевом настроении. После короткой программы, которая прошла в среду, наша спортсменка была третьей после россиянки Анны Щербаковой и японки Рики Кихиры. И у нее были все шансы побороться за золото.

Жребий определил Лизу почти в конец программы. По московскому времени она выступала ближе к полуночи. После нее только две основные конкурентки. Да, многие поклонники допоздна не ложились в эту ночь.

Для своих выступлений Елизавета Туктамышева выбрала композицию «Хроники заводной птицы» Бхимы Юнусова. Она блестяще выполнила сложнейшие элементы тройной аксель и двойной тулуп. Казалось, ничего ей уже не помешает.

Но внезапно Лиза упала… не докрутила тройной флип, покачнулась, дотронулась до льда и не удержалась на ногах. Встала и поехала дальше – пример стойкости и характера. Тройной аксель, очень дорогой «каскад» двойной аксель + ойлер + тройной сальхов! Его, между прочим, Лиза подготовила специально к чемпионату мира – и показала впервые. У нее получилось!

Да, за исключением этого досадного падения Туктамышева откатала без сучка и без задоринки, оправдав свой титул «императрицы льда». Судьи поставили ей 141,6 балла и с суммой 220,46 она, не сдержав слез, вышла после своего выступления на промежуточное первое место.

Но впереди были еще главные конкурентки японка и наша Аня Щербакова. Но лед после Лизы, как будто заколдовали.

Сначала упала японка. Не смогла собраться и выполнила элементы с серьезными ошибками, откатившись по итогам сразу на шестое место.

Закрывала произвольную программу Щербакова. И практически сразу грохнулась с четверного флипа… Да, в какой-то момент у Туктамышевой еще была надежда на золото. Но дальше Аня выдала идеальное выступление. И хотя в произвольной программе она стала только второй, уступив Трусовой, "запас" баллов после короткой в сумме вывел фигуристку на первое место.

Елизавета Туктамышева вторая. Ее возвращение на чемпионат мира спустя шесть лет можно считать триумфальным. Тогда она взяла золото, сейчас – после такого перерыва – серебро. Лизу можно только поздравить.

Кстати, бронза тоже у россиянки Александры Трусовой. Девушка не справилась с волнением на короткой программе, но собралась и очень хорошо откатала произвольную, сумев зацепиться за пьедестал.

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