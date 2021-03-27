«Покупаю вещи как для пятилетнего»: Самый крупный малыш России живет в Петербурге

Самого крупного малыша в стране зовут Костя Касьяненко Фото: Личный архив героя публикации

- Молодой человек, - успокаивает хныкающего сына Наталья Касьяненко. Так она, шутливо, называет своего младшенького. Мальчишка едва разговаривает, но уже знаменит на всю Россию, установив своеобразный рекорд. Костя Касьяненко – самый крупный из детей в своем возрасте. В один год и одиннадцать месяцев он весит 23 килограмма 500 граммов при росте 98 сантиметров.

Родился Костя обычным ребенком: 3 килограмма 830 грамм и ростом 53 сантиметра Фото: Личный архив героя публикации

- Родился он обычным ребенком: 3 килограмма 830 грамм и ростом 53 сантиметра. Но потом начал расти не по дням, а по часам. Все удивлялись тому, что он набирал по 1-1,5 килограмма в месяц. При этом, ел как все нормальные дети, не переедая, - рассказывает «КП» - Петербург Наталья. – Сначала был на грудном молоке, потом перешли на смесь. Сдали все анализы, проверяли его на гормоны, на эндокринные заболевания. Водили по врачам, чтобы выяснить, почему так происходит. Но сын оказался полностью здоровым. Медики сошлись на том, что у него такая особенность.

Костя с мамой Натальей Фото: Личный архив героя публикации

Женщина предполагает, что все из-за высокой плотности кости. По ее словам, у них в семье у всех достаточно немаленький вес, хотя внешне и не скажешь. - Средний сын высокий и худой, а весит в 15 лет 57 килограммов. Старший в 20 лет при росте 182 см – под 100 килограммов. Все выглядят на свой возраст, никто избыточным весом не страдает, занимаются спортом, - объясняет петербурженка. - И Костя не пышный, складочек у него нет. Просто взбитый. Весь в папу! Он тоже был крупный с самого детства.

Наталья признается, что одежда Костику быстро становится мала и ее приходится раздавать.

- Футболки носит по две недели, а потом из них вырастает, - вздыхает Наталья. - Сейчас покупаю ему вещи как для пятилетнего ребенка.

Маленький рекордсмен очень активный и сильный Фото: Личный архив героя публикации

К тому же, Костя сильный не по годам: спокойно переносит с одного места на другое железные стулья, двигает кровать, поднимает сумки по несколько килограммов. Недавно мальчишка пошел в ясли. В отличие от других детей, ему там нравится. Маленький рекордсмен очень активный. Не устраивает истерик он и по поводу еды. Ест маленький тяжеловес практически все и в меру. С удовольствием уплетает супы, овощи и молочные продукты, особенно ряженку, молоко. А вот от каш и мяса отказывается.

- Раньше о таких случаях, как у нас, не слышала. Решила написать в Книгу рекордов России. Они заинтересовались нашей историей. Для рекорда пришлось снимать несколько раз на видео, как Костю взвешивают на разных весах, чтобы все было честно и убедительно, - поясняет она. Наталья Касьяненко считает, что такая особенность сына в будущем будет ему только на руку. Она уверена, что, как и его братья (а в семье всего трое детей), он свяжет свою жизнь со спортом.

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