«Разорвал диван, гадит в квартире»: В Ленобласти хозяева бросили пса на привязи у церкви со странной запиской

В Мурино пса бросили у церкви, оставив странную записку. Фото: vk.com/9online

«Господи, вручаю судьбу этой собаки в руки твои!». Записку с такими словами обнаружили жители города Мурино в Ленобласти на шее брошенного пса. Исхудавшего четвероного хозяева привязали к забору неподалеку от церкви и оставили на произвол судьбы. Обессиленную собаку заметили местные днем 27 марта и тут же переполошили соцсети.

– Кто-то выкинул собаку. Она привязана возле стоянки, около храма Святой Великомученицы Екатерины в Мурино, улица Центральная, – сообщили очевидцы в соцсети. – Пожалуйста, кто хочет забрать, откликнитесь.

Бедолагу уже забрали на передержку волонтеры. Фото: vk.com/9online

В комментариях к записи петербуржцы и жители Ленобласти не перестают удивляться бездушию хозяев.

– Ничтожество, а не человек. Живое существо, беспомощное выкинуть на улицу! – возмущаются горожане.

Масла в огонь подлила и неоднозначная записка, которую оставили вместе с псом. В ней хозяин собаки рассказал о том, как тяжело ему приходилось с животным. И добавил, что отпустить пса «на волю Бога» ему посоветовал священник. Правда, что это был за служитель и был ли он из соседней церкви, история умалчивает.

Пес оказался худющим и истощенным! Фото: Ирина Анфимова

«Собака выросла в частном доме. В квартире жить не может. Когда он достался мне, ему было 7 месяцев. Вандалит все, что можно и нельзя. Поднял линолеум, разорвал диван, гадит в квартире. <…> Сил моих больше нет! Жизни такой не могу. Лишать собаку жизни не хочу», – говорится в записке.

При этом автор добавляет, что пес добрый, не кусает, охраняет и у него сделаны прививки. На счастье, в соцсети эту историю увидели волонтеры. И буквально в течение часа примчались к бедному животному. Они предположили, что пес породистый – ризеншнауцер. И отметили, что эти собаки действительно очень активны и с ним нужно заниматься. Сейчас пса уже отмыли и накормили. Взяли его на передержку, так что бедняге будут искать новых хозяев. К слову, волонтеры рассказали, что собака очень худая – будто ее специально морили голодом.

– По собачке прям видно, что усилия титанические приложены, автор записки явно сделал все, что мог. И вера не поможет, и доброта, – отметила волонтер Ольга.