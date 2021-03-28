Грязные танцы и матерные песни: Молодежь устроила вечеринку у стен Казанского собора в Петербурге

Ночная вечеринка у стен Казанского собора возмутила петербуржцев, Фото: vk.com/spb.live

В ночь с 27 на 28 марта в центре Северной столицы прошло «бескультурное мероприятие», на на шутку разозлившее петербуржцев. Речь о вечеринке под грохот музыки, с откровенными танцами и подозрительными напитками, которую городские любители «красивой жизни» устроили прямо у стен Казанского собора. Видео «стихийного пати» опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- Вчера вечером петербургские мажоры устроили рейв у Казанского кафедрального собора, - поделились петербужрцы. - Полиция не стала вмешиваться и разгонять молодых ребят. Сезон танцев на улице официально открыт.

Зрелище вызвало у пользователей соцсетей волну справедливого возмущения: мало того, что сам формат времяпрепровождения как минимум спорный (в частности, резвились ребята под выкрученные на полную громкость матерные песни несмотря на то, что в домах рядом с местом событий живут люди), так еще и место, прямо скажем, было выбрано максимально неудачное.

Между тем в полиции изложили немного иную версию событий:

- 28 марта 2021 около 00.30 в полицию Центрального района поступили сообщения о нарушении общественного порядка, - разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - По словам очевидцев, несколько автомобилистов на площади недалеко от Казанского собора громко слушали музыку из своих транспортных средств. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и пресекли правонарушения, кроме того шесть граждан были привлечены к административной ответственности.