Одну собаку нашли подстреленной: В детском санатории в Петербурге начали пропадать животные

Кто поднял руку на братьев наших меньших - привитых и кастрированных, - остается загадкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«45 гектаров леса хотят зачистить от животных!» – с таким криком о помощи обратились в «Комсомолку» проживающие в детском санатории «Солнечное». В середине марта они заметили на закрытой территории незнакомые автомобили и незнакомых людей. После их визита часть животных, которые жили здесь несколько лет, пропала. А вскоре одну из собак нашли подстреленной.

ЛОРД И БИМ

– Раньше политика была такой: животное должно быть привито, стерилизовано – и тогда оно может жить у нас на территории, – рассказывает один из сотрудников «Солнечного». – К тому же, нам только польза: непривитых зверей наши «родные» на территорию не пускают, а под корпусами, несмотря на пищеблоки, нет ни крыс, ни мышей.

До недавних пор в санатории жили шесть собак и дюжина кошек. Ухаживали за ними вскладчину: работники скидывались на стерилизацию, чипирование и прививки, с кормом помогали сердобольные отдыхающие, а часть животных удавалось пристроить.

Поиски Бима и Лорда продолжаются. Фото: Из личного архива героя публикации

Но вечером пятницы, 12 марта, на закрытой территории заметили две подозрительных легковушки. Как выяснили сотрудники санатория, всю ночь незнакомцы «ловили и отстреливали собак». Наутро исчезли Лорд – пес лет 12, ветеран охраны, которого бросил соседний закрывшийся санаторий, – и Бим – молодой пес, прибившийся к «Солнечному» прошлым летом.

– Третью собаку – Найду – откачали в ветклинике: ее нашли подстреленной нервнопаралитическим средством, – сообщают работники. – Сейчас она в приюте.

Четвертую собачку – Мышку – работники санатория успели пристроить к знакомым. А на территории остались еще два пса, оба сидят на цепи.

«НИКТО ЗВЕРЕЙ НЕ ЛИКВИДИРУЕТ»

В ночном отстреле собак подозревают… новое руководство санатория. Так, незадолго до этого мама одного из малышей с ДЦП, который проходил лечение в «Солнечном», якобы пожаловалась на уличных зверей – и в санаторий нагрянул Роспотребнадзор.

– Видимо, на то, что все звери привиты и кастрированы, смотреть никто не захотел, – вздыхают сотрудники. – Теперь взялись за кошек. На их вывоз дали короткий срок, но это большая проблема, ведь у каждого из нас и так уже дома несколько зверей из санатория.

Найду и Мышку успели спасти. Фото: Из личного архива героя публикации

Впрочем, в администрации «Солнечного» войну с местной фауной отрицают. Как отметила в разговоре с «Комсомолкой» заместитель главврача по хозяйственным вопросам Алла Зиневич, она сама очень любит санаторских животных и уже 10 лет участвует в их содержании и лечении: собак каждый год прививают импортными прививками и, при надобности, чипируют, а кошек почти всех стерилизовали.

– Есть, конечно, опасение, что собаки могут испугать наших маленьких пациентов, но таких прецедентов пока, слава богу, не было. А самые грозные, которые еще и покушаются на наших кошечек, теперь сидят на цепи, но с высокой степенью свободы, – отмечает Зиневич. – Никто животных не ликвидирует, ко мне по этому вопросу сотрудники не обращались. Но хорошо бы, чтобы у части наших стерилизованных и привитых мохнатых питомцев нашлись новые хозяева.

Поиски пропавших Лорда и Бима продолжаются. Если они найдутся живыми, их ждут новые хозяева.