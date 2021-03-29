Олимпиада школьников «Культура и искусство» прошла в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 22 по 28 марта школьники России и стран СНГ прошли заключительный тур олимпиады «Культура и искусства» для учащихся 6-11 классов. Вот уже 12 год подряд мероприятие состоялось в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Ежегодно с 2009 года олимпиада утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и дает школьнику возможность стать студентом петербургского вуза без вступительных испытаний.

Диплом победителя и призера олимпиады действует четыре года, поэтому даже будучи восьмиклассником, у ребенка есть возможность получить льготы при поступлении, которое ждет его в выпускном классе.

Олимпиада школьников «Культура и искусство» проводится по двум комплексам предметов: для творческих специальностей (академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) и для технологических специальностей (технический рисунок и декоративная композиция). В этом году в отборочном туре участие приняли более 3200 школьников из 78 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины. В заключительный этап олимпиады прошло более полутора тысяч участников.

- Из года в год охват нашей олимпиады растет, поэтому, несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, мы не стали рисковать и провели олимпиаду в очном формате с применением дистанционных технологий. Положительный опыт проведения олимпиады в таких условиях мы получили в прошлом году, когда ситуация с коронавирусом в городе была на пике, и мы были вынуждены адаптировать все наши мероприятия и приемную кампанию под новые реалии. На письменном творческом конкурсе по истории искусства и культуры контроль и идентификация личности проходят с помощью системы прокторинга «Экзамус», профессиональные испытания по академическому и техническому рисунку, живописи и композиции — с использованием платформы Zoom», - комментирует начальник отдела олимпиад и конкурсов СПбГУПТД Мария Полонская.

Олимпиада «Культура и искусство» призвана выявить у обучающихся творческие способности и профессиональную ориентацию, привлечь наиболее талантливых детей в сферу художественного образования и создать необходимые условия для поддержки одарённых детей.

СПРАВКА

Система прокторинга «Экзамус» анализирует поведение участников при выполнении работы, проводит идентификацию личности, обнаруживает наличие постороннего при экзамене или отсутствие участника на месте, распознает эмоции, определяет направление взгляда и контролирует демонстрацию экрана участника.