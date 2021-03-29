В Ленобласти открылась «Фабрика процессов»

Простая перестановка поможет устранить потерю времени, которая в масштабах крупного производства может быть очень существенной. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

НАУЧИТЬ УЧЕНЫХ

Простая перестройка рабочих процессов может заметно повысить эффективность производства и увеличить прибыль предприятия. Главное, чтобы руководство и сотрудники компании поверили в это и осознали необходимость перемен. Только вот достучаться до производственников, которые «всю жизнь так работали», бывает непросто. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Производительность» и были созданы интерактивные обучающие площадки, получившие на-звание «Фабрика процессов». В Ле-нинградской области такая фабрика разместилась на базе «Кванториума» Кировского политехнического техникума. Учебно-производственная площадка прошла аттестацию Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, и теперь предприятия региона могут обучать здесь своих сотрудников основам бережливого производства.

НЕ ПОПРОБУЕШЬ - НЕ УЗНАЕШЬ

- «Фабрика процессов» представляет собой учебную площадку, где на примере конкретного производства участники процесса получат опыт применения инструментов бережливого производства. Люди начинают понимать, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства, - рассказывает руководитель Регионального центра компетенций Ленинградской области Виталий Теребов. - Цель «Фабрики процессов» - получение практического опыта по применению инструментов бережливого производства.

По сути, «Фабрики процессов» - это предприятие в миниатюре. Команда из 12-18 человек должна собирать пульты управления регулятора давления газа. С одной стороны, детали довольно сложные. С другой - они идеально подходят для тренировки работников любой сферы, начиная от сельского хозяйства и заканчивая машиностроением.

- Главное - понять сам принцип работы. Существуют семь основных видов потерь на производстве, многие из которых и помогает выявить «Фабрика процессов». К примеру,собирая детали, участники могут понять, что, если ящики расположены неудобно, времени на сборку уходит больше. Простая перестановка по-может устранить потерю времени,которая в масштабах крупного производства может быть очень существен-ной, - продолжает Виталий Теребов.

УМНАЯ ИГРА

Обучение на «Фабрике процессов» ведется в игровой форме: сотрудники предприятия «проживают» три игровые смены, причем они могут попробовать себя в нетипичных ролях. Кто-то на время становится оператором, кто-то - менеджером или логистом. Это позволяет сотрудникам мыслить более масштабно, понимать, почему производственные или административные процессы идут именно так, а не иначе. Люди предлагают решения существующих проблем, воплощают их в жизнь и в игре наблюдают реальный рост экономических показателей после простых изменений.

- О принципах бережливых технологий можно рассказывать (и это на «Фабрике процессов» тоже делают»), но, когда человек на практике видит, как его действия влияют на себесто-имость продукта или производительность, когда он сам инициирует изменения, - это повышает мотивацию, - уверен Виталий Теребов.

Сейчас на «Фабрике процессов» в Ленинградской области занимаются работники предприятий, участвующие в нацпроекте «Производительность труда». Но в перспективе воспользоваться учебной площадкой смогут и другие компании. Кстати, со временем основам бережливого производства будут обучать и студентов Кировского политехнического техникума.