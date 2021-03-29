Влада Владимировна Рунова: сеть многопрофильных клиник «Гранти-мед»

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Российской психотерапевтической ассоциации, участник номинации «Петербургский доктор года» Влада Владимировна Рунова. Фото: архив клиники.

Влада Владимировна Рунова в профессии уже 25 лет. Базовое образование она получила в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова в 1994 году. Там же обучалась в аспирантуре и получила ученую степень кандидата медицинских наук. После прохождения интернатуры в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования по специальности «психиатрия» и переподготовки по специальности «психотерапия» доктор неоднократно повышала квалификацию. Влада Владимировна совмещала преподавательскую и медицинскую деятельность, а с 2014 года доктор Рунова работает врачом-психотерапевтом в клинике «Гранти-мед».

Доктор Рунова - автор и соавтор более пятидесяти научных публикаций, в числе которых руководство для врачей «Психосоматические расстройства в практике терапевта». За время работы Влада Владимировна награждена грамотами и благодарностями, в том числе благодарностью Законодательного собрания города «За вклад в развитие здравоохранения Санкт-Петербурга» в 2012 году.

Среди направлений, в которых работает доктор, - лечение тревожно-депрессивных расстройств, неврозов и психосоматических расстройств.

Влада Владимировна помогает пациентам с различными видами зависимостей, фобиями и многими другими проблемами, используя психофармакотерапию и психотерапию. А сейчас врачи-психотерапевты востребованы как никогда.

- Пандемия затянулась, и люди стали во много раз чаще обращаться за помощью к психотерапевту. В Петербурге потребность в помощи психотерапевтов увеличилась в несколько раз. Выросло количество острых стрессов: болезни и смерть близких людей, потеря доходов, переход скрытых конфликтов в открытые на фоне вынужденной изоляции. Появились психоэмоциональное истощение и истинные психосоматические заболевания (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь), - говорят в клинике «Гранти-мед».

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Я родилась в семье медиков и с детства хотела стать врачом. Еще будучи студенткой, увлеклась фармакологией и после института продолжила заниматься наукой. Но осознав, что медикаментозная терапия - это лишь часть лечения и воздействие на психоэмоциональную сферу не менее важно, я решила стать психиатром-психотерапевтом.

- Какие болезни чаще всего встречаются у петербуржцев?

- Санкт-Петербург занимает первое место в мире по числу депрессивных состояний. Это связано не только с хроническим психоэмоциональным истощением на фоне социальных проблем, но и климатическими особенностями. Солнечных дней в году, от которых зависит выработка необходимых нейромедиаторов, не больше шестидесяти, а в условиях пандемии все это осложняется острыми стрессами.

- Как человеку понять, что ему необходимо посетить врача вашей специализации?

- Каждый здоровый человек стремится к естественному нормальному состоянию душевного спокойствия. И если вы вышли за пределы «нормы реакции» или появилась дисфункция со стороны внутренних органов, сразу обращайтесь к врачу общей практики или психологу, которые при необходимости направят вас к психотерапевту.

- Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

- Все большее значение приобретают ИТ-технологии, позволяющие связываться с пациентами, получающими лечение, в целях поддержки и коррекции.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Все достижения, которые ранее я оценивала как значимые, в настоящее время стали частью обычной жизни. Но я всегда испытываю радость, когда люди становятся счастливыми.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Для меня на первом месте стоит психическое здоровье, от которого зависит физическое.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Санкт-Петербург оказывает огромное влияние на мировоззрение людей, проживающих в нем. Они чаще задумываются о вечных ценностях. Студенты же получают образование у высокообразованных и духовно богатых преподавателей. Петербургские доктора более щепетильно относятся к таким понятиям, как чувство долга и честь врача.

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

- Врачебные анекдоты пронизаны определенной долей цинизма. Для врачей это один из способов разрядки, поэтому свой любимый анекдот я могу озвучить только коллегам.

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