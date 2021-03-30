Умер Наум Синдаловский, писатель-историк и известный краевед Санкт-Петербурга

Умер исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умер Наум Синдаловский, известный российский писатель-историк и краевед, исследовавший петербургский городской фольклор. Наум Александрович скончался 29 марта 2021 года в возрасте 85 лет. Об этом в социальных сетях рассказали его близкие и друзья.

- Да, что ж такое. С Наумом Александровичем всегда было интересно поговорить, - единственное, что смогла скачать его приятельница Ирина Лисова.

- Синдаловский, пожалуй, и сам стал фигурой городского фольклора, одним из тех граждан города Питера, которые придавали этому поселению шарм культурной метрополии, - отметил один из горожан.

Историк родился в 1935 году в Ленинграде. До войны семья жила в Павловске, а во время блокады была эвакуирована в Пермскую область.

Долгое время историк работал инженером и творчеством занялся лишь в 1990-х годах. Его предметом исследования стал петербургский фольклор. За годы своей деятельности он написал более 30 книг по истории Северной столицы, среди которых: "Легенды и мифы Санкт-Петербурга", "Мифология Петербурга. Очерки", "Санкт-Петербург. История в преданиях и легендах", "На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии". Также он стал автором "Словаря петербуржца", вышедшего в 2002 году.

Причина смерти краеведа на данный момент не названа. О месте похорон будет сообщено позже.