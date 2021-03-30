Корабль опрокинулся на бок и частично затонул на судостроительном заводе в Ленобласти

Корабль опрокинулся на судостроительном заводе в Ленобласти. Фото: vk.com/sluhotradnoe

Корабль опрокинулся на бок и частично затонул на территории судостроительного завода «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области. ЧП произошло днем 30 марта. В это время на борту суд на находилось несколько человек.

- На заводе «Пелла» завалился корабль, - пишут очевидцы в паблике «Подслушано. Отрадное на Неве».

ЧП произошло на заводе "Пелла" в Отрадном. Фото: "КП-Петербург".

По предварительным данным, на корабле в момент опрокидывания находились несколько человек. Шестеро из них были на палубе и смогли выбраться из воды самостоятельно. Еще двое или трое оказались во трюмных помещениях и могли погибнуть.

Жители города, где расположен судостроительный завод, сообщают в соцсетях о возможных жертвах ЧП. Фото: vk.com/sluhotradnoe

Информацию о ЧП подтвердили и в региональном управлении МЧС по Ленинградской области.

- В 15:40 поступило сообщение о том, что строящийся корабль на судостроительном заводе получил крен и затопило трюм. Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Точной информации о погибших и пострадавших нет, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

На опрокинувшемся корабле находятся рабочие. Фото: "КП-Петербург".

Сейчас корабль держат кранами, он частично возвращен в исходное положение. Идет спасательно-поисковая операция.

Транспортная полиция начала проверку по факту произошедшего.