В Роспотребнадзоре рассказали, как совместить вакцинацию от коронавируса и клещевого энцефалита

Специалисты рекомендуют сделать прививку от клещевого энцефалита Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге устанавливается теплая весенняя погода, а значит, не за горами сезон клещей. Защититься от их укусов во время отдыха или работы на природе можно правильно подобранной одеждой и репеллентами. Но страшнее не сам укус, а его последствия – инфекционные заболевания, которые передают эти паукообразные. Так что специалисты рекомендуют сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцину можно поставить в любой городской поликлинике. При этом важно, чтобы прививочный курс завершился за две недели до момента поездки в опасные места. Однако сейчас в Петербурге идет массовая вакцинация от коронавируса, и у многих возникает вопрос: можно ли совместить две эти прививки? Как рассказали «КП-Петербург» в Управлении Роспотребнадзора по городу, между двумя этими мероприятиями придется сделать паузу.

– Нужно соблюсти интервал между вакцинацией от коронавируса и клещевого энцефалита. Этот период составляет один месяц, это рекомендации врачей, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу. – То если вы сделали прививку от коронавируса, то от энцефалита стоит делать через месяц, или – наоборот.

В Петербурге специалисты начали мониторить ситуацию с клещами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

К слову, защититься от клещей в первую очередь нужно тем, кто работает в опасных районах – в лесах, на полях. Например, в отрасли сельского хозяйства. Не менее важна прививка и для дачников.

– Многие петербуржцы едут на свои участки и в ближайшие области – Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, где клещи тоже активны. Также стоит подумать о прививке туристам – например, тем, кто планирует походы в Сибири, Карелии, Крыму и других местах, – добавляют в Роспотребнадзоре.

К слову, в самом Петербурге в этом сезоне клещи еще не успели активизироваться. Однако двое взрослых уже обращались к медикам с укусами. Это были «привозные» клещи – из Крыма.

НА ЗАМЕТКУ

Вакцинация от клещевого энцефалита происходит в два этапа. Интервал обычно составляет 5-7 месяцев. Затем прививку повторяют еще через год. А потом можно ревакцинироваться через три. Так в организме вырабатывается стойкий иммунитет. Однако есть и ускоренная схема вакцинации – и многие пользуются именно ей. Интервал между прививками составляет 14 дней. Так будут вырабатываться антитела, но угаснут они быстрее, так что защита будет не такой долгой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы самые опасные районы Петербурга по укусам клещей

«Кровососы» могут заразить человека энцефалитом или боррелиозом даже через сырое молоко (подробности)