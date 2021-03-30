Что изменится в жизни петербуржцев с 1 апреля 2021 года

Жителей Санкт-Петербурга с 1 апреля 2021 года ждет ряд нововведений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Меняются сроки зачисления в школу

С 1 апреля 2021 начинается запись ребятишек в первые классы городских школ. Изменений два: первое собственно дата подачи заявления, до сих пор все это делали зимой. Второе – льготники подают заявления одновременно со всеми остальными родителями, а принимать в школы «не по прописке» будут аж до 5 сентября.

Все остальное неизменно: отправляете заявление через Портал Госуслуг или МФЦ и ждете приглашения из школы на подачу документов.

Сдаем на права с 16 лет и по новым правилам

Из экзамена на получение прав для водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей уберут «площадку». Практическую часть нужно будет сдавать в городе, причем поедет неопытный водитель по незнакомому маршруту, который инспектор ГИБДД выберет на свое усмотрение. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена.

ГИБДД теперь будет выдавать водительские права с 16 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменится и система оценивания. Отдельным блоком вынесены грубейшие ошибки, за которые – сразу на пересдачу. Среди них мобильник за рулем и езда не пристегнутым.

Одно из главных новшеств нового регламента – права могут выдать с 16 лет, если подросток принесет согласие одно из родителей.

Ограничения: смягчены, но продлены

В апреле в Санкт-Петербурге можно будет играть свадьбы, на торжественной регистрации которых будет 40 человек. Можно свободно проводить разные небольшие мероприятия – спортивные, физкультурные, культурные. Свыше 75 человек – по-прежнему требуется согласование с профильными комитетами.

При этом до конца апреля не смогут полноценно работать ночные клубы, кальянные. Другие ограничения по-прежнему продлены до мая и сентября.

Станет легче дышать

С 1 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге начинается традиционный «месяц чистоты». Задача всех служб – комплексно убрать город после зимы. Ну, а 24 апреля, планируется общегородской субботник. В прошлом году на этот период как раз выпал всероссийский карантин, как получится в нынешнем – посмотрят по эпидемиологической обстановке.

Вырастут минимальные цены на сигареты

Так у нас в стране борются с контрафактом. Если пачка сигарет стоит меньше 108 рублей, значит она нелегальная. Кстати, в 2022-м к минимальной цене прибавят еще четыре рубля. Стоимость пачки складывается из минимального значения ставки акциза за 1000 штук, а также ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Социальные пенсии проиндексируют

Напомним, речь идет о пенсиях, которые получают инвалиды, люди, потерявшие кормильца, а также те, кто не имеет трудового стажа (чтобы начислить страховую пенсию). С 1 апреля выплаты им проиндексируют на 3,4% - это соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 к нему же за 2019 год. После индексации средний размер таких пенсий составит 10183 рубля.

С 1 апреля соцвыплаты проиндексируют на 3,4% Фото: Олег ЗОЛОТО

Выплаты на детей будут зависеть от доходов семьи

Воспользоваться перерасчетом смогут родители малыше от 3 до 7 лет. Сумма выплат может составить 50, 75 и даже 100% от прожиточного минимума на ребенка. Все зависит от средств, на которые живет семья.

Так, 50% это стандартный размер выплаты, тут ничего не изменится. Если даже после его получения доходы не дотягивают до прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие увеличивают до 75%. И сейчас семья «за гранью»? Тогда будет выплата в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум на душу населения с 2021 года составляет 11 910,4 рубля, на ребенка – 11 607,5 рубля.

В Петербурге прожиточный минимум на душу населения с 2021 года составляет на ребенка – 11 607,5 рубля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приятный момент: если окажется, что вам положена повышенная выплата, то начислят вам ее, как будто с начала года – то есть полностью за прошедшие три месяца, и далее.

Купить технику без российских программ и приложений не получится

Смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры с выходом в интернет и другие гаджеты с 1 апреля должны обязательно иметь российское программное обеспечение. Это часть стратегии импортозамещения и развития цифровых продуктов.