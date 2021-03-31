Ломал крылья ангелам и обливал краской: Полиция задержала мужчину, который много лет громил кладбище в Петербурге

Полиция поймала вандала, много лет уничтожавшего скульптуры ангелов на петербургском кладбище Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга поймала серийного вандала, который на протяжении многих лет громил надгробия на одном из старинных кладбищ города. Но разрушал мужчина не все могилы. По какой-то причине особую ненависть он питал к ангелам - именно скульптуры с их изображением постоянно подвергались нападкам петербуржца. Об этом подробно полиция рассказала в среду, 31 марта 2021 года.

Вандал раскалывал лица скульптурам и отламывал крылья Фото: принтскрин видео.

- На протяжении последних нескольких лет на городском кладбище, расположенном на юго-западе Петербурга, участились случаи повреждения установленных на могилах скульптур. Полицейские обратили внимание на прослеживающуюся тенденцию: во всех случаях повреждениям подвергались фигуры ангелов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На дело он всегда ходил в балаклаве Фото: принтскрин видео.

У скульптур были расколоты лица, отломаны крылья. Иногда ангелы были залиты краской, а также исписаны нецензурными словами.

От этого страдали местные жители, приходившие посетить могил своих близких. Так, одной 56-летней женщине пришлось несколько раз реставрировать скульптуру стоимостью в 1 миллион рублей, установленную на могиле ее покойного сына.

Часто писал на ангелах нецензурные слова и обливал их краской Фото: принтскрин видео.

29 марта полицейские все же настигли ненавистника ангелов. Им оказался 60-летний мужчина, проживающий в доме на улице Маринеско, как раз рядом с кладбищем.

Во время обыска мужчина показал балаклаву и куртку, в которых ходил на дело, а также банку с краской. Также, на видео с камер наблюдения, установленных у могил, видно, что после изуродования скульптур, мужчина позволял себе выпить спиртного.

Свои мотивы мужчина пояснить не смог Фото: принтскрин видео.

Свои мотивы мужчина пояснить не смог, откуда у него ненависть к ангелам пока не рассказал. В отношении него возбуждено сразу несколько дел о вандализме и надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Расследование продолжается.