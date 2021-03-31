55 лет стабильности и развития

КИНЕФ - одно из крупнейших предприятий Ленинградской области.Фото из архива ООО«КИНЕФ».

ООО «КИНЕФ» - 55! Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966-м. За эти годы торговая марка ООО «КИНЕФ» стала известна во всем мире. Но предприятие ассоциируется не только с высокотехнологичным производством - это еще и качественный образ жизни, благополучие и стабильность. Руководство завода помнит, что кадры решают все, поэтому человек для него - главная ценность. Звучит непривычно для нынешней эпохи, но в КИНЕФе по-прежнему во многом живут по советским законам. Почему они до сих пор актуальны - рассказал генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов.

Генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов возглавляет родной завод с 1994 года. Фото из архива ООО«КИНЕФ».

ВЕХИ РАЗВИТИЯ

- Вадим Евсеевич, вашему заводу уже 55 лет. Повод вспомнить, как все начиналось.

- Первая очередь завода (1966-1967 гг.) включала минимально необходимый комплекс установок с целью обеспечения Северо-Западного региона страны топливом, мазутом... На втором витке развития предприятия (1968-1972 гг.) ставилась задача повышения объемов производства за счет ввода крупнотоннажных установок. В этот период была заложена сырьевая основа развития процессов глубокой переработки нефти.

С середины 1970-х завод вышел на третий виток развития - производство сырья нефтехимии. В ассортименте продукции появились ароматические углеводороды, сжиженные газы… Это придало предприятию качественно иной профиль - топливно-нефтехимический. Пуск новых объектов в 1980-х существенно сдвинул ассортимент в сторону высокооктановых бензинов и низкосернистого топлива.

- Такая продукция радовала автомобилистов в период тотального дефицита.

- Еще на одну ступень технологии завод поднялся, освоив процесс адсорбционного выделения нормальных парафинов из дизельной фракции. Две установки «Парекс» дооснастили предприятие до полного комплекта массообменных процессов. Параллельно были введены в действие установки регенерации кислого гудрона с получением серной кислоты. Так в арсенале Киришского НПЗ появилось химическое производство. А с середины 1990-х в составе ООО «КИНЕФ» функционирует единственное в России производство ЛАБ-ЛАБС, выпускающее основу для синтетических моющих средств.

- 1990-е ведь кардинально изменили судьбу предприятия?

- Да, в 1993 году завод вошел в состав компании «Сургутнефтегаз», благодаря чему произошло форсированное переоснащение предприятия на основе современных технологий и оборудования.

Вспомните, что происходило в стране в 1993 году: наблюдался полный обвал, закрывались заводы, рвались связи между предприятиями. Киришский НПЗ вошел в структуру «Сургутнефтегаза», что позволило не только сохранить производство, но и вывести его на новый уровень.

Молодые работники - будущее предприятия.Фото из архива ООО«КИНЕФ».

- Уже в новом тысячелетии?

- Да, в этот период предприятие осуществило переход на следующий этап развития благодаря пуску ряда крупных объектов. В декабре 2013 года было завершено строительство комплекса глубокой переработки нефти, что позволило ежегодно получать дополнительно более двух миллионов тонн высококачественных нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин) с ультранизким содержанием серы и увеличить сырьевую базу для выработки высокооктановых бензинов. С вводом в строй этого комплекса и модернизацией действующих объектов ООО «КИНЕФ» производит дизельное топливо с качеством, соответствующим только классу 5. Это стало особой вехой в истории завода.

- Но на этом не остановились.

- Иначе никак. 2018 год был ознаменован вводом в эксплуатацию комплекса получения высокооктановых компонентов бензина ЛК-2Б. С его пуском все производимые бензины и дизельное топливо стали соответствовать западноевропейскому уровню и практически полностью очищены от соединений серы, что способствует улучшению экологической ситуации в регионе.

Но на этом не прекращается развитие. Следующим этапом станет строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков. Выполнен базовый проект и приобретена лицензия на строительство этого объекта, с пуском которого глубина переработки на заводе достигнет европейского уровня.

Комплекс получения высокооктановых компонентов бензина ЛК-2Б. Фото из архива ООО«КИНЕФ».

«ЗАВОД НИКОГДА НЕ СТОЯЛ НА МЕСТЕ»

- Наверное, сложно выделить какой-то самый важный период за эти 55 лет?

- Безусловно. Как видите, год за годом неустанно шло поэтапное развитие производственных мощностей, совершенствование процессов нефтепереработки, пополнение арсенала ООО «КИНЕФ» новыми видами производств по выпуску продуктов нефтехимии…

В истории нашего предприятия есть самые разные периоды активного строительства и периоды, когда не возводились установки, но наводился порядок, росла культура производства, решались многие другие вопросы… Завод никогда не стоял на месте, просто у каждого периода свои задачи.

- Даже когда в мире правит коронавирус?

- Да. 2020-й был очень сложным в связи с пандемией, но мы выполнили абсолютно все мероприятия по заводу: провели одиннадцать капитальных ремонтов, запланированных еще два года назад, реконструкции, модернизацию оборудования. То есть в полном объеме выполнили все обязательства, которые предприятие брало на себя. Текущий год станет для нас насыщенным именно с точки зрения капитальных ремонтов и техперевооружения. Параллельно с этим ведется дальнейшая проработка проекта строительства комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков.

Каждый матч в Центре водного спорта ООО «КИНЕФ» - праздник для киришан. Фото из архива ООО«КИНЕФ».

ОСНОВНОЙ УПОР СДЕЛАЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

- На дворе уже 2021 год, но, говорят, на КИНЕФе до сих пор живут по советским законам. Не утопия ли?

- Да, мы живем в XXI веке по многим советским законам и должны брать все самое лучшее из того, что было заложено в молодые годы Киришского НПЗ. У нас сильная профсоюзная организация, полностью сохранена и даже приумножена социальная сфера. Еще с советских времен КИНЕФ строил ведомственные социальные объекты, а после перестройки мы не только их сохранили, но и продолжаем создавать новые и модернизировать уже существующие.

- Казалось бы, многим не до этого.

- Мы до сих пор поддерживаем организацию производства советского времени, потому что это дает результаты. Даже «оперативки» проводим по средам, как это было заведено в 1970-х. Стиль руководства не менялся по сравнению с советскими временами, а основной упор был сделан на образование.

- Значит, кадры решают все?

- Чтобы стать руководителем, необходимо пройти все ступеньки - от оператора до начальника установки, заместителя начальника цеха и так далее. В 1990-х большое внимание уделялось подготовке инженерных кадров, многие заводчане получили достойное образование в лучших вузах. Сейчас пришло время уделить столь же пристальное внимание обучению рабочим специальностям, чем мы сейчас и занимаемся.

- Технологии технологиями, а на первом месте для Киришского НПЗ - человек.

- На протяжении всей истории КИНЕФ для Киришей - градообразующее предприятие, которое во многом определяет жизнь города. И не только потому, что многие киришане работают на нашем заводе. КИНЕФ обеспечивает всем жителям города возможность участвовать в социальных программах предприятия, особенно в культурной и спортивной сферах.

Оздоровительный комплекс ООО «КИНЕФ».Фото из архива ООО«КИНЕФ».

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОСТОР ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ

- Не надо даже тратить время на дорогу в Санкт-Петербург - в Киришах все есть…

- Да, у нас есть современный Дворец культуры, прекрасный спортивный комплекс, бассейны и многое другое. В Центре водного спорта КИНЕФ проходят соревнования по водному поло мирового масштаба. Эти объекты открыты для всех горожан. КИНЕФ уже долгие годы проводит традиционные «Рождественские встречи» с участием самых прославленных театральных и музыкальных коллективов Санкт-Петербурга. Во Дворце культуры также открыт виртуальный филиал Русского музея, в котором проводятся экскурсионные программы.

Дети и взрослые могут посетить созданный во Дворце культуры Музей флоры и фауны, в котором представлен животный мир Ленинградской области.

- Получается, у любого работника есть возможность гармонично развиваться.

- Все должно быть в связке: производство, образование, культура, спорт. Не может человек жить одной работой. Личность должна иметь простор для гармоничного развития. Нужно, чтобы была возможность и в театр сходить, и спортом позаниматься, и музыку послушать. Завод старается дать людям эту возможность.

Творческие коллективы Дворца культуры ООО «КИНЕФ».Фото из архива ООО«КИНЕФ».

ПРИВИВАЕМ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ТРУДУ

- То есть КИНЕФ - социально ориентированное предприятие?

- Дело не только в так называемой социальной ориентированности. Человек работает лучше, когда чувствует к себе нормальное отношение и когда его жизнь наполнена. Да, сегодня не просто содержать социальную сферу, но мы заботимся о том, чтобы жизнь заводчан не ограничивалась рабочей сменой. Это наше мировоззрение, наше отношение к жизни. Те, кто спрашивает, почему мы тратим деньги на социалку, просто не задумываются, что все эти затраты связаны со всесторонним развитием человека, воспитанием молодежи. Без этого никуда!

- Жаль, не все руководители такого ранга это понимают.

- В Киришах созданы все условия, для того чтобы и свободное время детей было наполнено творчеством, саморазвитием. Тогда у нас не будет праздно болтающихся по улицам школьников, а появятся личности, способные мыслить, чувствовать, жить интересной насыщенной жизнью. И возникнет любовь к труду. Только тогда! Вот для чего мы занимаемся социальной сферой.

- Вполне логично.

- В спорткомплексе «Нефтяник» у нас развиваются 19 видов спорта, во Дворце культуры в год проходит около 700 мероприятий и существует 11 творческих коллективов. А женская ватерпольная команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»?! Покажите мне еще один игровой вид спорта в стране, где команда берет золото в чемпионате России уже 18 раз подряд!