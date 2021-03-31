Было - стало: как на месте капустных полей вырос мини-город с плейхабом, школами и садиками

Малый спортивный зал в новой школе подойдет и для игры в теннис, и для занятий фитнесом. Фото: Сергей Николаев.

МАСШТАБНАЯ ЗАТЕЯ

Десять лет назад на южной границе Петербурга и Ленобласти, в районе Новогорелово, не было ничего, только гектары капустных полей. Когда компания «ЛенРусСтрой» начала там строительство жилого квартала «Новое Горелово», мало кто мог представить, во что выльется масштабная затея возвести полноценный жилой микрорайон на 12 тысяч человек. Время шло, квартал рос на глазах. Сегодня в «Новое Горелово» заселено 7 домов в общей сложности на 2744 квартиры, а в апреле 2021 ключи получат жители последнего дома второго квартала. Особо ленивым можно даже не выбираться отсюда в другие районы: на территории квартала есть практически все - от магазинов и кафе до школ, садиков и полноценных общественных пространств.

ЭТАПЫ ПУТИ

застройке нового района застройщик подошел по-своему, «по-ленрусстроевски». Это значит, что в 2015 году одновременно с возведением первого жилого дома началось строительство дорог, инженерных сетей, оплата договоров инженерного присоединения, решение вопросов по строительству социальной инфраструктуры. На территории квартала по заказу администрации Ленобласти компания «ЛенРусСтрой» уже построила и сдала в эксплуатацию школу на 550 мест, в апреле начнется набор учеников. Работы профинансированы по программе «Стимул».

В трехэтажном здании оборудованы два спортивных зала с дополнительной звукоизоляцией, рядом расположен собственный футбольный стадион. Есть актовый зал с проектором, сценическим оборудованием и гримерками, библиотека с книгохранилищем, столовая, кухня, классы труда и домоводства, лингафонный кабинет. Классы начальной школы выделены в отдельный блок с собственным входом и гардеробом.

- Для школы закуплены компьютеры, мебель, оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, классов труда, сантехника, оборудование для пищеблока. Часть оборудования мы приобрели за свой счет, так как смотрели не на сумму контракта, а на то, чтобы ученики и учителя могли полноценно заниматься и работать, - говорит директор по строительству СК «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин.

Кстати, уже в декабре 2021 года «ЛенРусСтрой» планирует достроить еще одну школу - уже на 640 мест, в эксплуатацию объект введут и передадут государству в 2022-м. Кроме этого, на территории квартала предусмотрено строительство двух детских садов на 240 и 280 мест. Один из них уже готов и работает. Самый большой детсад района «ЛенРусСтрой» планирует завершить в декабре 2021 года и в 2022-м передать его администрации.

- Мы за 20 лет своей работы ни разу не нарушили сроков строительства. Всегда сдавали в срок или раньше. И сегодня можем сказать: строительство района комплексного освоения территории «Новое Горелово» завершим в 2022 году, - добавил Алексей Булдин.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Изюминка ЖК «Новое Горелово» - уникальные общественные пространства, в которых можно гулять, заниматься спортом и отдыхать. К примеру, плейхаб площадью 4,5 гектара уже известен далеко за пределами квартала. Это целый комплекс детских и спортивных площадок с велодорожками и эксклюзивным оборудованием, которые компания разрабатывала по собственным индивидуальным проектам. Детское и спортивное оборудование сделано из натуральных экологически чистых материалов в скандинавском стиле. Первая очередь пространства уже сдана, вторая вот-вот откроется. Еще одна достопримечательность нового квартала - бульвар Десантника Вадима Чугунова: полкилометра с пешеходными дорожками, скамейками, деревьями с подсветкой и малыми архитектурными формами.

И на этом компания, которая отвечает за жизнь района в целом, останавливаться не собирается. На территории ЖК сформирован участок для полноразмерного стадиона и выделена территория для строительства культурно-досугового центра - за их строительство отвечают муниципальные власти. Администрации Ленобласти также передали участок под строительство поликлиники для взрослых и детей.