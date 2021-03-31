ЖК «Новоорловский» задает тон перспективному микрорайону

В Приморском районе ведется самая активная жилая застройка, и прежде всего там возводятся «семейные» дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ОКРУЖЕНИИ ПАРКОВ И ОЗЕР

Приморский район можно смело назвать уникальным: с одной стороны, рукой подать до центра города, с другой - его жителям легко добираться до курортной зоны Петербурга. Но это не единственное достоинство территории: в Приморском сосредоточено множество парков (в том числе природных заказников) и озер. Неудивительно, что именно в Приморском районе ведется самая активная жилая застройка и прежде всего там возводятся «семейные» дома. Жилой комплекс «Новоорловский» расположен рядом с одноименным заказником, и первые дома в рамках проекта были построены в конце 2016 года. Сейчас большая часть проекта уже сдана, и именно она задает тон развитию микрорайона.

ДОРОГА К ДОМУ

Новостройки на участке между Новоорловским лесопарком и Суздальским шоссе сегодня одни из самых популярных у покупателей жилья прежде всего потому, что нет проблем с транспортной доступностью. Первой осваивать эту территорию стала компания «ЮИТ Санкт-Петербург» (кстати, в нынешнем году ЮИТ отмечает 60-летие работы в России), и застройщик сразу же выполнил свои обязательства по строительству дороги. Еще до сдачи первых домов было построено Суздальское шоссе - шестиполосная дорога, ставшая продолжением Суздальского проспекта. Сейчас шоссе соединяет два района - Выборгский и Приморский, и по нему пущен общественный транспорт. Остановка автобусов и маршруток находится рядом с первыми домами «Новоорловского». Подумал застройщик и об автомобилистах: внутри квартала построены широкие проезды, а практически рядом с каждым корпусом возведен многоуровневый паркинг. Кстати, паркинги очень удачно отделяют жилые дома от оживленной магистрали, не пуская в кварталы шум машин.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД

В составе ЖК «Новоорловский» есть как высотные доминанты - 25-этажные башни, так и невысокие 7- и 9-этажные дома, и это делает квартал очень уютным. Все здания в комплексе - как жилые, так коммерческие и социальные, - выполнены в едином архитектурном стиле - фасады оштукатурены и окрашены в светлые тона.

Последние объекты «Новоорловского» - несколько 25-этажных домов и паркингов - достраиваются, но внутриквартальная территория уже полностью благоустроена. Дворы семиэтажных корпусов свободны от машин, попасть в них могут только жители домов. Гостевые парковки и проезды вынесены за пределы дворовой территории. Как во дворах, так и между корпусами имеются современные, комфортные, многофункциональные детские площадки, в том числе с оборудованием финской компании Angry Birds.

Изюминка этого ЖК - широкая пешеходная улица с торговыми помещениями. Это настоящая торговая галерея, помещения которой занимают продуктовые магазины, кафе, кондитерские, цветочные лавки, аптеки. Здесь приятно прогуливаться, а в хорошую погоду - отдыхать на симпатичных лавочках. Впрочем, это не единственное место для прогулок: на территории обустроено много пешеходных дорожек. Рядом с тротуарами выделены специальной разметкой велодорожки, а у каждого подъезда - велопарковки.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Сейчас территорию между Новоорловским лесопарком и Суздальским проспектом осваивают несколько строительных компаний, в микрорайоне сдаются новые жилые дома. Но единственную на этой территории школу построил и передал городу «ЮИТ СанктПетербург». Общеобразовательная школа на 825 мест открыла свои двери для учеников 2 сентября 2019 года. Трехэтажное современное здание включает в себя бассейн, спортивный зал и просторный актовый зал. Школа располагается на просторной благоустроенной территории, рядом - современный стадион со всем необходимым оборудованием. Детский сад на 140 мест в ЖК «Новоорловский» построен в 2020-м, и его открытие ожидается в ближайшие несколько месяцев. Уже сдан и второй садик на 140 мест, его открытие планируется тоже в 2021 году. Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» безвозмездно передала городу земельные участки под эти садики, построенные Комитетом по строительству.

Есть у «Новоорловского» и масса других плюсов: невысокая плотность застройки в квартале, удобный выезд на кольцевую, продуманные планировки и качество строительства. И что важно - все дома сдаются в срок.