Дружелюбная Абхазия и призрачная Греция: В какие страны полетят петербуржцы летом 2021 года

«Комсомолка» узнала, в какие страны уже можно бронировать туры из Петербурга и какие ограничения там действуют для приезжих. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Весна - самое время подумать о предстоящем летнем отдыхе. Как раз сейчас у туроператоров стартует продажа «пакетов» на отпускной сезон. Жители Петербурга и Ленобласти активно интересуются поездками на заграничные курорты, ведь в прошлом году у большинства россиян не получилось воспользоваться загранпаспортом. «Комсомолка» узнала, в какие страны уже можно бронировать туры из Петербурга и какие ограничения там действуют для приезжих.

ВЫБОР ЕСТЬ

У России сегодня возобновлено сообщение с десятками стран. Ряд из них готов принять только некоторых приезжих (например, дипломатов или родственников иностранцев), но есть и внушительный список тех государств, которые ждут всех российских туристов.

Турция, причем не только пляжная, все еще одно из самых популярных направлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если говорить о пляжном отдыхе, то это по-прежнему Турция. Однако теперь у отпускников в аэропорту будут требовать тест на коронавирус. Нужен он и в Египте, на Мальдивах и в Объединенных Арабских Эмиратах. А вот Танзания - настоящее открытие прошлого года - все еще лояльна к туристам, и справки об отсутствии COVID-19 не требует. Никакие тесты не нужны и в Абхазии.

Из «свеженьких» стран - Сейшельские Острова, которые с 25 марта открыты для туристов из России (там отменили карантин и требование о вакцинации, но тест все-таки нужен). Кроме того, одну из самых популярных курортных стран - Кипр - петербуржцы теперь смогут посетить с 1 апреля. Для этого нужно будет сдать сразу несколько тестов на коронавирус, зато карантин для туристов отменили.

- Наибольшим спросом у клиентов из Санкт-Петербурга и Ленобласти на весенне-летний сезон 2021 года пользуются Египет, Мальдивы, Турция и ОАЭ, - рассказали в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

Абхазия не требует с туристов тестов при въезде. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ждут петербуржцы и поездок в Грецию. Надежда на отдых на древнейшей земле большая: страна анонсировала полноценное открытие для туристов с 14 мая. В Грецию из Петербурга можно полететь и сейчас, но количество россиян, которых страна может принимать в неделю, ограниченно. По факту самолетов очень мало, а из Пулково придется добираться с пересадками. Самое главное - по прилете нужно соблюсти недельный карантин.

К маю Греция планирует восстановить привычное авиасообщение, отменить изоляцию и квоты на число въезжающих россиян. Но, кроме теста на коронавирус, скорее всего, потребуется справка о вакцинации. У некоторых операторов летние туры в Элладу можно бронировать уже сейчас. Правда, по словам специалистов, наблюдается тенденция на покупку «пакетов» в последний момент.

- Прошедшей осенью абсолютное большинство бронирований приходилось на туры last minute (с англ. «последняя минута». - Прим. ред.). Эта же тенденция ожидаемо сохраняется и на старте летнего сезона 2021 года, - добавляет туроператор.

Но все-таки есть и доля тех, кто покупает туры заранее. В основном это туристы, оставшиеся без своих заграничных поездок в прошлом году.

НЕ ТОТ ОТПУСК

Для коронавирусных времен выбор уже неплохой. Но как обстоят дела с другими популярными странами?

Петербуржцы не останутся без пляжного отдыха. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Что касается отложенного спроса, у нас имеются заявки на такие направления, как Тунис, Доминиканская Республика, Черногория, Вьетнам, Таиланд и Испания, - рассказали в компании ANEX Tour.

Ситуация с каждой страной разная. Например, Таиланд готов принимать российских туристов, однако авиасообщение с Россией еще не возобновлено. Кроме того, приезжим придется соблюдать 14-дневный карантин. С 1 апреля страна сокращает его до 7 дней для вакцинированных приезжих. При этом один из главных курортных островов - Пхукет - планирует с июля полноценно открыться для туристов, отменив карантин.

До сих пор нет перелетов в Доминикану, хотя россиянам туда можно. А вот сообщение с Вьетнамом восстановлено, но страна принимает лишь отдельные категории граждан. Перелеты между Черногорией и Россией прекращены, но и для отдыха там нужен тест на коронавирус и сертификат о вакцинации или справка о наличии антител. Мало того, в стране все еще действую жесткие ограничения.

Не ждет наших туристов и Тунис. Россияне скучают по Италии и Испании, но определенности с этими станами тоже пока нет.

Инструкция для отпускника 2021.

КСТАТИ

Повысятся ли цены на летние туры за границу?

Как отмечают крупнейшие туроператоры, тенденция на увеличение цен заметна каждый год: для наших туристов это связано с курсом валют. Однако в целом курорты, которые уже многое потеряли из-за коронавируса в прошлом году, остаются доступными.

- Цены на проживание в валюте в большинстве популярных стран (из доступных сегодня для россиян) снизились по сравнению с 2019 годом либо остались на прежнем уровне, но из-за разницы в курсе валют стоимость в рублевом эквиваленте выросла, - поясняют специалисты.

Чтобы привлечь туристов, во многих странах отели делают скидку, а по акции раннего бронирования выгода может составить до 30 процентов. Партнеры туроператоров обращаются к туристам со спецпредложениями и акциями, и разница в цене становится еще менее ощутимой.

* По данным TEZTOUR.