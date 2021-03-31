Заезжай и живи: где искать новые квартиры с мебелью

Группа «Эталон» совместно с «Первой мебельной фабрикой» запустила программу по меблировке квартир в новостройках. Фото: Группа «Эталон».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНД

Когда человек покупает новую квартиру, он хочет как можно быстрее в нее заселиться. И это понятно: кто-то в ожидании сдачи дома живет у родственников, ктото снимает жилье и одновременно платит ипотеку. Но даже если квартиры в новом доме сдаются с отделкой, с новосельем зачастую приходится повременить, потому что новоселам необходимо купить и заказать кухонный гарнитур с бытовой техникой, без этого никак. А это время и дополнительные расходы. В США и европейских странах этот вопрос давно решен: там при покупке квартиры собственник может заехать в нее в тот же день, так как она уже оснащена мебелью и бытовой техникой. В соседней Финляндии новые квартиры с меблировкой - тоже норма. В Петербурге жилье под ключ - когда, кроме отделки, покупатели получают еще и мебель, - редкость. Впрочем, крупные застройщики предлагают своим клиентам такую возможность.

КУПИЛ И ЗАСЕЛИЛСЯ

Большая часть бюджета на ремонт квартиры всегда уходит на кухню. Вызов замерщика, разработка дизайна, покупка и установка техники, как ни крути, необходимы для этого помещения. Поэтому Группа «Эталон» запустила для своих клиентов новый сервис и предлагает приобрести квартиры с полной отделкой и меблировкой кухни. Такое предложение доступно в новых корпусах 9.1 и 9.3 квартала «Галактика», который компания возводит в Адмиралтейском районе. Партнером по оснащению новых квартир застройщика стала «Первая мебельная фабрика» - системообразующее предприятие мебельной отрасли России.

- Наши покупатели ценят свое время и комфорт, поэтому квартиры с готовым ремонтом и меблировкой, в которые можно переехать сразу после получения ключей, - это отличное решение для них, - рассказывает коммерческий директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон» Ирина Соловьева. - Совместно с «Первой мебельной фабрикой» мы разработали новый качественный сервис, который, я уверена, будет востребован среди региональных покупателей, инвесторов и клиентов, переезжающих из арендного жилья в собственное.

ОРИГИНАЛЬНО И ВЫГОДНО

Квартира с меблировкой действительно интересное предложение. Оно идеально подходит как инвесторам, которые планируют сдавать новую квартиру, так и тем, кто покупает жилье для себя. Новоселам не нужно тратить время и силы на поиск, подбор, заказ и установку мебели, переговоры с мебельными фабриками и мастерами. Все это уже упаковано в готовый вариант, что сильно экономит средства. Тем более возможность создать пространство по своему вкусу у покупателей все равно остается: Группа «Эталон» и «Первая мебельная фабрика» разработали два пакета меблировки с возможностью выбора одного из трех цветовых решений. В базовый пакет входят кухонный гарнитур, столешница, стеновая панель, бытовая техника, мойка и смеситель. Полный пакет включает элементы базового, а также холодильник, обеденный стол, стулья, тумбу под телевизор, два стеллажа и диван.

- Для каждой планировки квартиры в жилом комплексе мы разработали индивидуальный проект кухни, - говорит генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. - Каждому покупателю мы предложим выбрать одну из трех коллекций. Все кухни и по качеству материалов, применяемых при производстве, и по фурнитуре относятся к среднему ценовому сегменту, но клиенты Группы «Эталон» смогут значительно сэкономить. Так, если в розничной продаже такие комплекты кухонной мебели продаются по цене около 250-300 тысяч рублей, то для покупателей квартир в квартале «Галактика» полная стоимость кухни будет начинаться от 170 тысяч - это значительно дешевле, чем даже в наших собственных мебельных салонах.

КСТАТИ

Оценить качество материалов и интерьерных решений покупатели могут в шоуруме «Первой мебельной фабрики» по адресу: Мебельный проезд, 4.

Также выставочные образцы мебели появятся в офисе продаж Группы «Эталон» по адресу: Московский проспект, 115.