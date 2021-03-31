«Рада, что так вышло»: Настя Ивлеева впервые высказалась об отце, который ее бросил

Настя Ивлеева считает, что с отцом ее жизнь сложилась бы по-другому...Фото: instagram.com/nastyaivleeva

О личной жизни популярного блогера и телеведущей Насти Ивлеевой известно не так много, как хотелось бы многим ее поклонникам. Известно, что у нее есть мама, младший брат, которые по-прежнему живут в Ленобласти и изредка мелькают на страничке в соцсетях звездной родственницы. А вот об отце Насти совсем ничего неизвестно. Впервые обсудить эту тему она решилась в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube.

30-летняя Ивлеева призналась своему другу, что раньше она сильно переживала из-за того, что растет без отца. Ведь ей хотелось, чтобы у нее был человек, который бы ее направлял, поддерживал. От которого она бы училась, набиралась опыта, мужских черт в характере. Все это пришлось ей воспитывать в себе самой.

Настя Ивлеева со своим младшим братом. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

- Как девочка я испытала разный спектр эмоций, связанных с семьей, - разоткровенничалась Ивлеева. - У меня не было человека, который бы направлял. Как у девочек принято, они выбирают молодого человека по подобию своего отца, который по поступкам будет его напоминать. Я не буду раскрывать всех карт, но я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча, человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта. Все мои привычки, мужские качества взяты от моих молодых людей. Тупо даже от манеры вождения автомобиля.

Она отметила, что не знает, что за человек ее отец, как он выглядит. И сейчас ей это даже неинтересно. Она не собирается его искать и уж тем более с ним видеться. Сейчас Настя спокойно относится к такому стечению обстоятельств в жизни и даже рада, что так вышло.

Инстадива не знает своего отца и не собирается его искать. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

- Мой главный посыл – если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на нее возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью. И этот человек, который когда-то отказался от меня, дал мне возможность быть той, кто я сейчас. Если бы он был в моей жизни, пришел со своими правилами и пытался меня воспитать, возможно, у меня бы не получилось сделать то, что я имею сейчас. Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо сильнее, дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом, - заявила блогер.

Она уверена, что те, кто живут в неполноценных семьях, не должны акцентировать на этом внимание, думать, что они неполноценные. В пример, телеведущая привела историю Дани Милохина.

- Советую ребятам, у которых есть недостатки, недоборы в семье, не думать, что на этом их жизнь закончена. Это не так. Смотрите на это как на возможность воспитать себя, нарастить офигенную броню и выстрелить так, как не получится, будь у вас полноценная семья, - порекомендовала Ивлеева.

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