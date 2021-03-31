Оргкомитет ЕВРО-2020 утвердил 50% заполняемость трибун на матчах в Петербурге

ЕВРО-2020 в Петербурге пройдет со зрителями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Игры футбольного чемпионата Европы пройдут со зрителями. По крайне мере в Петербурге. Такое решение утвердил Оргкомитет российской части ЕВРО-2020. Заседание состоялось утром 31 марта. Заполняемость трибун установлена на уровне в 50%, но она может быть увеличена.

- Да, решение подтверждено. На данный момент 50% - базовая заполняемость, но она может быть увеличена, если позволит эпидемиологическая ситуация, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Оргкомитета.

Причем, в отличие от Олимпиады в Токио, на которую иностранные болельщики попасть не смогут по решению японского правительства, ЕВРО-2020 в России будет открыт для всех фанатов футбола.

- Речь идет в том числе и об иностранцах. Мы работаем над тем, чтобы они также были допущены на матчи. Здесь пока мы никак никого не ограничиваем. Рассчитываем сделать так, чтобы праздник футбола состоялся для всех, - отметили организаторы.

Напомним, что по случаю 60-летнего юбилея, чемпионат Европы в этот раз пройдет в 12 городах Европы. Петербург - единственный представитель России - примет три матча группового этапа (в том числе два с участием сборной РФ) и один четвертьфинал. Сроки проведения ЕВРО-2020 - с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Самые важные новости города: Подписывайтесь на Telegram-канал «Комсомолки» в Петербурге»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за коронавируса

По причине распространения болезни "накрылся" юбилей первого чемпионата Европы (подробности)