Как живется в новых кварталах и районах

Мы прогулялись в новых районах Петербурга и выяснили, как там живется новоселам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не зря говорят: если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И выбор недвижимости в данном случае не исключение. Нужна хорошая квартира, о покупке которой вы потом не будете сожалеть? Тогда сами ищите и проверяйте информацию о застройщике, жилом комплексе,съездите на стройку, прогуляйтесь среди уже сданных корпусов. Если на выполнение последнего пункта у вас не хватает времени, мы поможем. Совсем недавно мы прогулялись среди жилых корпусов в новых районах Петербурга и выяснили, как там живется новоселам, а заодно узнали, не жалеют ли они о сделанном выборе.

Ожидания совпали с реальностью

Мечты - это здорово,хоть мы и понимаем,что сбываются они не всегда. И тем приятнее, когда построенный жилой дом и его окружение выглядят практически так же,как на рекламной картинке. Впервые о жилом комплексе «Новоорловский» мы услышали в 2014 году, и тогда проект, что называется, зацепил. Единый архитектурный стиль, предложенный всемирно известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом, сочетание высотной и среднеэтажной застройки,комплексное освоение с одновременным строительством жилья, социальной и транспортной инфраструктуры,собственный променад - все это впечатляло. Особенно с учетом того, что рядом расположился природный заказник регионального значения - Новоорловский лесопарк. Спустя годы мы побывали на территории комплекса и убедились: мечты сбываются!

Жилые дома - как высотки, так и семиэтажные здания - выполнены в едином архитектурном стиле, во всех корпусах большие окна и просторные остекленные балконы. В закрытых дворах и на игровых площадках за их пределами резвятся дети, а машин на территории комплекса приятно мало - для транспорта построено три паркинга, еще один возводится. И пешеходная улица с магазинами и кафе здесь точно такая же, как была на рендеринге!

- Поэтому мы сюда и переехали, потому что были уверены в застройщике, компании «ЮИТ Санкт-Петербург». Сначала, в 2018 году, купили квартиру в двадцатипятиэтажном доме, но, когда появилось прибавление в семействе, переехали в семиэтажный корпус. О том, чтобы поменять застройщика и место жительства, даже мысли не было, нам все нравится - и качество домов, и подход к благоустройству, - рассказала жительница ЖК «Новоорловский», мама троих детей Наталья. - Особенно радует, что открылась школа, построен и в ближайшее время откроется детский сад и скоро должен заработать еще один садик.

Интересно, что о транспортной доступности во время нашего разговора Наталья даже не упомянула - с этим в квартале все в порядке. Суздальское шоссе, соединившее Выборгский и Приморский районы, было построено еще до сдачи жилых домов.

- Автобусы и маршрутки ходят исправно, если есть автомобиль, то проблем тоже нет.Конечно, хотелось бы иметь рядом метро, но мы прекрасно понимаем, что в Петербурге это настоящая роскошь, - улыбается Наталья. - Но лично мне даже нравится некая обособленность, а еще свежий воздух, о котором жители многих городских районов могут только мечтать.

Мама троих детей Наталья довольна, что рядом с домом открылись школа и детсад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мини-город под Петербургом

Наш следующий адрес - жилой район «Новое Горелово» (застройщик - СК «ЛенРусСтрой»), расположенный на юге Петербурга, на границе с Ленобластью. В целом добираться сюда достаточно удобно: из центра города по ЗСД дорога занимает около сорока минут, а если ехать по кольцевой, то буквально в пятистах метрах от развязки с Волхонским шоссе находится поворот на улицу Современников.

Прогуливаясь по кварталу, сложно поверить, что еще несколько лет назад здесь были совхозные поля. Сегодня тут построены не только жилые дома высотой четырнадцать - семнадцать этажей, но и детский сад, школа, которая примет учеников уже в сентябре. Особенность квартала (и гордость его жителей) - большая игровая зона с детскими и спортивными площадками и пешеходный бульвар Десантника Вадима Чугунова.

- Я переехала сюда из Подмосковья, чтобы быть поближе к детям. И вы знаете, была приятно удивлена. С одной стороны, это совершенно новый микрорайон, который формально считается Ленинградской областью, но с другой - ты словно живешь в Петербурге, где тебя окружают памятники и красивые пешеходные улицы. Наш бульвар носит имя Десантника Вадима Чугунова, и лично мне очень приятно, что память о нем живет, - поделилась впечатлениями жительница района Людмила Михайловна. - Поблизости много продуктовых магазинов, а вот поликлиники не хватает. Но мы уверены, она обязательно появится. Вот школу построили, оглянуться не успели, и поликлиника будет, не сомневаемся.

Молодые жители «Нового Горелово» с удовольствием рассказывают о большом игровом комплексе - плейхабе. Даже зимой детей оттуда не вытащить. Некоторые мамы и папы сами не прочь поразмяться.

- Мне иногда непонятно, кому эта площадка больше нравится - ребенку или мужу, - смеется местная жительница Кристина. - А если серьезно, то живем тут уже восемь месяцев и всем довольны. Особенно приятно, что на проездах, площадках и бульваре всегда чисто, за уборкой на территории следят прекрасно.

А еще новоселы хорошо отзываются о качестве строительства домов. Теплые квартиры с продуманными планировками нравятся абсолютно всем - и молодым жителям, и тем, кто постарше. Уже через пару лет в Новогорелово сдадут все дома, построят еще одну школу, садик, и район заживет полноценной жизнью.

Новоселы хорошо отзываются о качестве строительства домов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Семейное место

«Говорят, что счастье начинается в Юнтолово!» - слышали такую рекламу? Жительница жилого квартала «Юнтолово» Мария Газеева подтверждает: это правда! Именно здесь девушка познакомилась со своим будущим мужем, здесь у пары родился ребенок.

- Мне очень нравится этот район, он уютный, спокойный и безопасный. Дома построены в едином стиле, а квартиры очень удобные и теплые, - рассказывает Мария. - Поначалу мне казалось, что Юнтолово - это далеко, но со временем я оценила все преимущества этого места. Ты живешь в городе, но при этом рядом с огромной парковой зоной - Юнтоловским заказником. А до ближайшей станции метро можно доехать на маршрутке минут за пятнадцать.

Это место и правда объединяет людей. Прогуливаясь по кварталу, мы увидели не одну группу местных спортсменов: одни занимались скандинавской ходьбой, другие - на уличных тренажерах.

- На самом деле групп по интересам здесь очень много - спортсмены, мамочки с детьми, пожилые люди. Каждый при желании может найти себе компанию. Главное - люди здесь общительные, дружелюбные, - продолжает Мария.

Сейчас в ЖК «Юнтолово», который строит «Главстрой Санкт-Петербург», введено в эксплуатацию пять очередей проекта. Дома в основном мало- и среднеэтажные, расположены на комфортном расстоянии друг от друга. Места, чтобы поставить машину рядом с домом (и при этом не помешать пешеходам и другим автомобилистам), хватает. Рядом, кстати, выезд на КАД и ЗСД - очень удобно.

В «Юнтолово» уже работают магазины, есть аптеки, офис врачей общей практики. Построены два детских сада на 240 мест и общеобразовательная школа № 428 на 825 учеников. Школа, кстати, особенная - на ее базе открылся первый в нашем городе учебный центр «Техноспейс», в котором школьников бесплатно обучают цифровым технологиям. Классы оснащены 3D-принтерами, 3D-сканерами и компьютерами, на которых установлены профессиональные инженерные программы.

Всего на территории ЖК планируется построить 2,2 миллиона квадратных метров жилья, новую социальную и торговую инфраструктуру. И перспективы у этого проекта очень и очень неплохие благодаря его близости к «Лахта центру», который станет новой зоной деловой активности Петербурга.

Мария в своем районе познакомилась с будущим мужем, здесь у пары родился ребенок.Фото из личного архива.

Жизнь у моря

Многим петербуржцам хотелось бы купить квартиру в доме на берегу Финского залива, да еще и с видом на водный простор. Это красиво, экологично и так по-петербургски, ведь наш город по праву считается морской столицей! Только вот возможностей жить у самого моря не так уж и много - выбор жилых комплексов с видом на воду, да еще с хорошей инфраструктурой, не особо велик.

- Я искала именно такой вариант - на берегу Финского залива, с магазинами по соседству, чтобы было удобно добираться до работы. Поэтому, когда в 2016 году узнала о жилом комплексе «Огни залива», квартиру купила именно там, - рассказывает жительница первой очереди ЖК «Огни залива» Ольга. - Сейчас комплекс разрастается, появляются новые корпуса, инфраструктура, и я подумываю продать эту квартиру и купить новую уже в последней очереди проекта, с видом на залив.

ЖК «Огни залива» строится в Южно-Приморской части Красносельского района - это одна из самых активно развивающихся территорий Петербурга. И одна из немногих, не страдающих от нехватки инфраструктуры и зеленых зон, - здесь неплохой выбор садиков, школ, магазинов, а в пешей доступности расположен Южно-Приморский парк, довольно быстро можно доехать до Петергофа.

- С садиками и школами, парками у нас все в порядке, это я вам как папа говорю, - подтверждает отец двоих ребятишек и житель ЖК «Огни залива» Клим. - В квартирах тепло, уютно. Соседей много, но мы с ними общаемся и в Интернете, и во дворе. Нам тут нравится!

Признаемся, нам «Огни залива» тоже очень понравились. Бирюзовые фасады с панорамным остеклением словно подчеркивают морскую тематику, воспринимаются легко и совсем не напрягают своей высотой. Дворы расположены на стилобатах, внутри которых размещены паркинги, - очень интересное и практичное решение. На придомовой территории устроены газоны, зоны отдыха со скамейками. Для жителей уже построенных и заселенных корпусов открыт детский сад, работают магазины, аптеки и кафе. Так что новоселы следующих очередей будут переезжать в уже обустроенную комфортную среду.

Но, конечно, жители Красносельского района с нетерпением ожидают открытия станции метро «Юго-Западная». Ее вестибюль расположится недалеко от ЖК «Огни залива».

Клим рад, что легко нашел общий язык с соседями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новоселье можно не откладывать

В отличие от всех наших героев, которые уже живут в новых домах, молодая пара Алексей и Ирина квартиру себе только присматривают. И среди основных критериев выбора жилья у будущих новоселов есть один конкретный пункт - заехать в новую квартиру они хотят сразу же после получения ключей.

- Почти никто из наших знакомых, купивших квартиру, не переехал в нее жить сразу после получения ключей. Примерно два-три месяца уходило на ремонт, около полутора-двух - на выбор, заказ и изготовление кухни, - говорит Алексей. - Поэтому мы ищем варианты с меблировкой, потому что сейчас снимаем квартиру и не хотим одновременно выплачивать ипотеку, тратить деньги на ремонт и платить за аренду жилья.

Таких предложений в петербургских новостройках хоть и немного, но они есть. После тщательного анализа ребята выбрали квартиру в одном из корпусов квартала «Галактика», который строится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по соседству со станциями метро «Балтийская» и «Фрунзенская». Застройщик - Группа «Эталон».

- Нам понравилось, что программа меблировки разработана совместно с «Первой мебельной фабрикой» - мы эту компанию знаем, видели ее мебель в магазинах и шоурумах фабрики. Знаем, что мебель и комплектующие качественные, - добавляет Ирина. - Но самое главное, что застройщик предлагает не одно решение, а дает выбор.

Действительно, покупатели могут выбрать любой кухонный гарнитур из двадцати четырех готовых дизайн-проектов: три варианта прямых кухонь, пять - угловых с разными типами текстур. Каждый тип кухни доступен в трех цветовых решениях. Комплектацию тоже можно сформировать под себя: остановиться на базовой, которая включает кухонный гарнитур, столешницу, стеновую панель, бытовую технику, мойку и смеситель, или выбрать полный пакет, в котором, кроме элементов базового, есть холодильник, обеденный стол, стулья, тумба под телевизор, два стеллажа и диван.

- Сначала мы хотели сами разработать дизайн, но поняли, что на это уйдет много времени, да и стоит недешево. Потом посмотрели, какую меблировку кухни предлагает застройщик, и нам очень понравилось! Тем более есть варианты под разные планировки и метраж, - говорит Алексей.

Единственный момент - в отличие от отделки стоимость кухонного гарнитура и бытовой техники в ипотечный договор включить не получится. Но в любом случае сервис по меблировке позволяет покупателям сэкономить. За счет объема заказов, которые застройщик делает у производителя, готовые предложения по обустройству кухни потребителю обходятся дешевле.

Квартира будет на седьмом этаже - и обязательно с меблированной кухней! Фото: Андрей ГАШЕВ

ВМЕСТО ВЫВОДА

Петербург разделен на восемнадцать районов, у каждого есть свои особенности, и практически в каждом можно найти новостройки. Где-то выбор меньше, где-то больше, но главное - он есть, а значит, вы можете спокойно выбирать, в каком районе хотите жить. Что для вас в приоритете - достопримечательности, спокойная жизнь или оживленный городской район.

Выбор недвижимости - дело непростое, главное - подойти к этому с умом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конечно, во многом выбор зависит от стоимости квартиры. На границе с Ленобластью жилье стоит дешевле, чем в центральных районах города. Но и в том, и в другом случае нужно понимать, как проходит повседневная жизнь, как обустроен быт в этом конкретном месте. Дом, куда вы приходите каждый вечер, не должен вас как минимум раздражать, а как максимум должен радовать глаз. Кроме того, важны и более приземленные вещи - удобный и красивый двор, собственный паркинг, продуманная планировка. Оглянитесь вокруг и подумайте, какое пространство будет оптимальным для вашего образа жизни, а уже потом принимайте решение, и тогда вы точно найдете свою квартиру.