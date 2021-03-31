Первые 25 жителей Эстонии сделали прививки «Спутником- V» в Ленинградской области

Живущие в Эстонии россияне приехали а родину ради вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые жители Эстонии сделали прививки от коронавируса вакциной «Спутником- V». Правда, для этого им пришлось приехать в Ленинградскую область, где и прошла процедура. Пока что она коснулась только россиян, постоянно проживающих в соседней стране.

- В поликлинике Ивангорода сегодня прошла вакцинация от COVID-19 россиян, проживающих в Эстонии. Прививку поставили 25 человек. Все они ранее были записаны через портал Госуслуг и получили информацию о предоставлении необходимых документов, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

С собой вакцинируемые имели СНИЛС, полиса ОМС и российский паспорт. Без этого прививку просто бы не сделали.

Напомним, что ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение региональному Комитету по здравоохранению региона учитывать возможный спрос на вакцину со граждан России, находящихся в Эстонии. Для удовлетворения потребностей, в Ивангород даже были направлены дополнительные комплекты вакцины. И в ближайшее время сюда придет еще 1500 доз «Спутника»

Прививки жителям Эстонии сделали в Ивангороде. Фото: Администрация ЛО

Кроме того, власти Ленобласти обратились к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой на законодательном уровне решить вопрос о многократном пересечении российской границы с Финляндией и Эстонией для граждан России ради проведения вакцинации.

Всего на 31 марта Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины «Спутник-V». Прививку в регионе сделали 69 443 человека.