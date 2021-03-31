Сеть медицинских в «Гранти-Мед»

Пациенты клиники получают полный цикл медицинских услуг, начиная от диагностики сложнейших заболеваний и их лечения и заканчивая оказанием медицинской помощи на дому. Фото: архив клиники.

Главный врач: Татьяна Анатольевна ПЫШИНА, врач-педиатр. Врачебный стаж работы - 36 лет, на руководящей работе в должности главного врача - 30 лет.

О КЛИНИКЕ

Клиника «Гранти-Мед» работает на петербургском рынке частных медицинских услуг более 16 лет.

Сеть многопрофильных медицинских клиник «Гранти-Мед» была основана в 2005 году, и сейчас это развитая сеть из пяти клиник в разных районах Санкт-Петербурга. Здесь пациентам предлагают полный цикл медицинских услуг, начиная от диагностики сложнейших заболеваний и их лечения и заканчивая оказанием медицинской помощи пациентам на дому.

Врачи клиники оказывают медицинскую помощь и взрослым и детям, проводя все известные виды лабораторно-клинической и функциональной диагностики, эндоскопические исследования, процедурные и хирургические манипуляции, реабилитационно-восстановительное лечение.

Сеть клиник постоянно наращивает число штатных врачей, расширяет список оказываемых услуг, увеличивает количество медицинского автотранспорта. Как следствие - рост числа пациентов, которые, посетив центр однажды, возвращаются снова. В 2020 году в сети клиник «Гранти-Мед» помогли более 150 тысячам пациентов!

Наши клиники работают в полном соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. В них внедрена и действует жесткая система контроля качества оказания медицинских услуг, а также экспертиза обоснованности медицинских назначений.

Помимо качества диагностики и лечения в сети клиник «Гранти-Мед» заботятся и о комфорте пациентов. Фото: архив клиники.

Мы сумели построить замечательные партнерские отношения практически со всеми страховыми компаниями Санкт-Петербурга и Москвы, что подчеркивает высокий статус медицинского учреждения.

Наша цель - занять лидирующие позиции среди многопрофильных медицинских клиник по качеству оказания первичной медицинской помощи.

Специалисты клиники находятся в постоянном развитии, и это один из секретов успеха медицинского учреждения.

Все сотрудники искренне стараются, чтобы пациентам было комфортно и удобно, и делают все, чтобы пациенты видели в них партнеров, приходили без страха и недоверия.

Наша задача - восстановить здоровье пациента, а не заработать любой ценой и лишиться репутации, поэтому процедур и анализов, которые не показаны, мы не назначаем. Мы очень внимательны к деталям и относимся к пациентам так, как хотели бы, чтобы относились к нам.

Доктора «Гранти-Мед» идут в ногу со временем, используя цифровую медицину. Клиника внедрила электронные карты, что упрощает и ускоряет работу доктора и гарантирует, что данные о пациенте не затеряются и не будут уничтожены, если в течение долгого времени пациент не обращался в клинику за медицинской помощью.

Записаться на прием можно на сайте клиники, также для удобства пациентов работает круглосуточный кол-центр. Накануне приема всем пациентам напоминают о дате и времени предстоящего приема.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

В 2020 году коллектив клиники предпринял все необходимые предписанные санитарно-противоэпидемические меры безопасности и продолжил оказывать первичную медицинскую помощь.

Несмотря на пандемию и действующие эпидемиологические ограничения, в 2020 году клинику посетило рекордное количество пациентов. Более того, в сети клиник «Гранти-Мед» открылись новые направления, было запланировано открытие еще одной клиники на юге города.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Управление репутацией клиники - многолетний кропотливый труд, над которым мы работаем ежедневно.

Мы заботимся о совершенствовании врачебных методик и повышении квалификации, именно поэтому создали и внедрили систему дополнительного медицинского образования на базе клиники.

Нашей главной ценностью является пациент, который доверяет врачам клиники. Мы понимаем и всегда действуем в интересах наших пациентов.

Основными чертами, отличающими коллектив сети клиник «Гранти-Мед» в оказании медицинской помощи пациентам, являются:

- компетенция врачей. Более двухсот высококвалифицированных специалистов - врачи первой и высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук;

- коллегиальность принятия решений и преемственность в оказании медицинской помощи. Все программы диагностики, терапии, т. е. любой необходимой человеку медицинской помощи, создаются при взаимодействии команды компетентных специалистов, каждый из которых учитывает особенности организма пациента для достижения лучших результатов диагностики и лечения;

- качество и безопасность оказания медицинской помощи. Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе наблюдения и лечения пациента с максимальной степенью безопасности выполнения различных методов исследования и лечения.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Качественная и ответственная работа коллектива сети многопрофильных клиник «Гранти-Мед» не раз была отмечена различными российскими и международными организациями.

Одно из самых важных достоинств - это то, что в июле 2009 года медицинский центр «Гранти-Мед» стал членом партнерства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по материнству и детству.

Вклад клиники в развитие российской частной медицины неоднократно отмечен многочисленными дипломами и наградами. В частности, сеть клиник «Гранти-Мед» награждена благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

На протяжении более 15 лет «Гранти-Мед» является активным участником «Ассоциации частных клиник», а также носит звание лауреата конкурса «Международные клиники».

Мы гордимся тем, что можем обеспечить нашим пациентам доступную и качественную медицинскую помощь!

КОНТАКТЫ

Лечебно-диагностический центр на улице Корнеева, 6;

Лечебно-диагностический центр на улице Рылеева, 15;

Центр амбулаторной хирургии на улице Чекистов, 22;

Центр семейной медицины на Гаврской улице, 15;

Центр семейной медицины на улице Савушкина, 121;

Круглосуточный кол-центр: +7 (812) 533-03-03.

Электронная почта: info@grantimed.ru

Запись на услуги: grantimed.ru