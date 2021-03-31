«Сразу женился на любовнице»: Главного врача-нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены 11-летней давности

В Санкт-Петербурге задержали известного врача-нефролога по подозрению в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад. Фото: Мариинская больница / СК РФ

В Санкт-Петербурге задержан главный врач-нефролог города Александр Земченков, работающий в должности завотделением Мариинской больницы. Следствие подозревает его в убийстве собственной жены Ирины, которая пропала 11 лет назад в День защитника Отечества. Напомним, ранее сообщалось, что 50-летняя акушер-гинеколог вышла в праздничный день на работу в роддом №6. Спустя пару дней ее отсутствия коллеги забили тревогу, подключился и муж. Не один год он отрицал вину, поэтому супруга все время числилась как пропавшая без вести.

Спустя 11 лет следователи получили новые доказательства по делу. Новости, мягко говоря, шокирующие, если вину врача докажут.

- Именно Земченков рассказал о том, что жена вышла на работу 23 февраля 2010 года и бесследно исчезла. Сейчас удалось получить новые показания, долгое время изучали отношения супругов, - пояснил источник «КП-Санкт-Петербург».

По версии следствия, одной из причин убийства мог стать роман подозреваемого на стороне. Как гласит одна из версий, Земченков встречался с другим врачом, которая быстро стала его новой, официальной супругой.

К слову, ранее в 2020 году на пропажу гинеколога обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, к которому на прием пришел отец убитой Ирины, все годы искавший хоть какие-то зацепки по делу.

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