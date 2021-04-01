Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко»

Клиника «Евроонко» открылась в Санкт-Петербурге в 2020-м году. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Иван Вячеславович Петькиев, анестезиолог-реаниматолог.

О КЛИНИКЕ

История «Евроонко» началась в 2011 году с открытия в центре Москвы одного из первых в России частных специализированных онкологических центров. В 2020-м открылись две новые клиники в Краснодаре и Санкт-Петербурге, а также два информационно-сервисных центра в Нижнем Новгороде и Самаре.

По мере развития сети концепция бренда остается неизменной: это лучшие мировые практики, врачи экспертного уровня, современное оборудование и оригинальные препараты последнего поколения. Здесь пациенты могут получить не только качественное лечение онкологических заболеваний, но и сервис на уровне ведущих медицинских центров мира. Для комфорта пациентов стационары клиник обустроены по стандартам пятизвездочных отелей международного класса.

Пациенты получают не только качественное лечение, но и сервис на уровне ведущих медицинских центров мира. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ежегодно в «Евроонко» обращается более 5500 первичных пациентов. Многие приходят по рекомендации тех, кто уже получил здесь оперативную квалифицированную онкологическую помощь и смог оценить эффективность персонифицированного подхода.

- Наша миссия - обеспечить пациентам доступ к инновационным медицинским технологиям и современным методам лечения рака, - говорят специалисты «Евроонко». - Мы работаем строго в соответствии с принципами доказательной медицины. В клиниках сети действует многоуровневая система контроля качества, которая включает независимую оценку работы врачей внешними экспертами.

Кабинеты клиники оснащены инновационным оборудованием. Фото: Андрей ГАШЕВ

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге открылась в период пандемии. Понимая, что онкологические пациенты не могут ждать, клиника продолжала работать в штатном режиме, но тщательно соблюдая меры предосторожности и требования Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Все пациенты и медперсонал в обязательном порядке проходили тестирование на коронавирус и при необходимости КТ за счет клиники. В стационаре уменьшили количество мест, отдельно обустроили обсервационную зону. Для сокращения контактов посещения были временно приостановлены, но пациенты могли общаться с близкими по видеосвязи через планшеты.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В «Евроонко» работают врачи с богатым многолетним опытом, которые регулярно повышают квалификацию на стажировках в лучших клиниках Европы и Израиля. Многие наши специалисты имеют научные степени. В клинике практикуется обмен опытом с зарубежными коллегами и применяется междисциплинарный подход, когда для большей безопасности и эффективности лечения привлекаются врачи разных специализаций.

В клинике работают врачи самых разных специальностей. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Профессионализм врачей в сочетании с возможностями, которые предоставляет «Евроонко», позволяет нам помогать даже самым тяжелым больным, - говорят в клинике. - Мы предоставляем пациентам и их родственникам максимально подробную информацию, доступным языком отвечаем на вопросы, внимательно прислушиваемся к их мнению.

Врачи «Евроонко» ведут активную просветительскую деятельность - выступают в качестве экспертов в бесплатных образовательных проектах и мероприятиях от клиники для пациентов и их близких.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую обстановку в мире, в течение 2020 года сеть «Евроонко» не только продолжала свое дело ради пациентов, но и значительно расширила географию. Благодаря открытию новых клиник и информационно-сервисных центров наши специалисты оказали помощь сотням пациентов, многие из которых вышли в ремиссию. В этом году возможность воспользоваться новейшими достижениями мировой медицины получило в разы больше российских пациентов, что особенно важно в период, когда лечение за рубежом стало недоступным.

Петербуржцам стали доступна возможность воспользоваться новейшими достижениями мировой медицины. Фото: Андрей ГАШЕВ

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Межевой канал, 4, литера А.

Телефон: 8 (812) 603-56-11.

Сайт: www.euroonco.ru