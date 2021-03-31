Уроки пандемии: новый взгляд на врачей, медицину и собственное здоровье

На первой встрече мы обсуждали, как коронавирус изменил жизнь врачей и пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас эпидемиологическая ситуация еще далека от идеальной, но уже можно относительно спокойно анализировать события последних месяцев и, главное, лично встречаться с нашими партнерами. Это мы и сделали: пригласили коллег на наш традиционный «Здоровый завтрак», на котором объявили о старте проекта «Клиника года». Наша очная встреча - первая в этом году. Естественно, ее темой стала пандемия, вернее, ее влияние на повседневность: как изменилась жизнь врачей и пациентов, чему нас научил коронавирус и когда мы сможем жить без ограничений? Наши гости постарались ответить на эти и многие другие волнующие каждого вопросы. В итоге «Здоровый завтрак» получился не только интересным, но и очень полезным. А для вас мы собрали самые важные моменты.

Смена профиля

Одним из факторов успеха в борьбе с пандемией стала готовность оперативно перепрофилировать госпитали или многопрофильные отделения в инфекционные стационары. Медики вспоминают, как это происходило.

- Нам было необходимо буквально за один день перевести многопрофильный стационар в инфекционный. Естественно, это коснулось и неврологического отделения госпиталя. Врачам пришлось не только вспомнить базу по инфекционным заболеваниям, которая давалась в вузах, но и пройти дополнительную профессиональную подготовку по программе «врач-инфекционист». Ситуация была тяжелой, потому что болезнь приходилось лечить неизвестную, к каждому пациенту требовался индивидуальный подход, - вспоминает заведующая девятым неврологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Мария Привалова. - Потом, конечно, стало проще, появились рекомендации по лечению, но протоколы Минздрава постоянно обновлялись, появлялись новые рекомендации и схемы лечения. Только сейчас мы начинаем понимать болезнь, интуитивно ощущать, как лечить коронавирус, на что обращать внимание. Появился опыт, хотя и дался он дорогой ценой.

Заведующая девятым неврологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Мария Привалова. Фото: Артем КИЛЬКИН

В самое сложное время врачи без поддержки не оставались. И горожане, и представители бизнеса старались помогать медикам.

- На протяжении года компания «Родник - минеральные воды Чехии» в такой сложный эпидемиологический период поддерживала больницы и стационары города и области. Именно в этот момент минеральные воды открылись врачам с новой стороны - как полноценная поддержка организма микроэлементами и восполнение водно-электролитного баланса в организме. На основе минеральных вод создаются реабилитационно-восстановительные курсы, - говорит руководитель отдела по работе с врачами «Лечебные воды Чехии и Сербии» Виктория Челик.

Руководитель отдела по работе с врачами «Лечебные воды Чехии и Сербии» Виктория Челик (справа) и директор по развитию «Лечебные воды Чехии и Сербии» Анастасия Мельникова. Фото из личного архива.

У одних очереди…

Попасть на компьютерную томографию в разгар пандемии в Петербурге было непростой задачей. При малейшем подозрении на болезнь горожане старались побыстрее сделать КТ легких. Многие записывались на исследование, когда узнавали о подтвержденном коронавирусе у соседа, коллеги, родственников.

- Нагрузка на аппараты КТ-диагностики выросла в разы, так как резко увеличилось количество пациентов. Наш центр перешел на круглосуточную работу. При этом особое внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, - вспоминает главный врач центра КТ «Ами» Максим Котов. - Изменения коснулись и рентгенологов - они перешли на удаленную работу. Надо сказать, пневмоний мы тогда выявляли очень много.

Конечно, свою роль сыграла паника. Некоторые пациенты, которые уже прошли исследование в другом месте и у них не было обнаружено пневмонии, не верили выданным заключениям.

- Они приходили к нам за «вторым мнением». У меня таких пациентов было немало. На сканах КТ действительно все было хорошо, но люди боялись, что врач что-то упустил,- добавляет Максим Котов.

Главный врач центра КТ «Ами» Максим Котов. Фото: Олег ЗОЛОТО

…у других затишье

В разгар пандемии были отменены плановые приемы. Для многих пациентов это стало шоком. В том числе для тех, кто планировал беременность и посещал репродуктологов.

- До пандемии наше учреждение работало в режиме нон-стоп - приемы, обследования, анализы. После введения ограничений принимать мы могли только острых больных и тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий на время прекратило работу, и для пациентов это стало шоком. Чтобы вы понимали, на сбор анализов, проведение исследований перед ЭКО уходят месяцы, а срок их действия ограничен, - говорит заведующая дневным стационаром городского Центра планирования семьи и репродукции Екатерина Ребезова. - Сейчас мы работаем в обычном режиме, и поток пациентов, конечно, очень большой.

Заведующая дневным стационаром городского Центра планирования семьи и репродукции Екатерина Ребезова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вирус затмил другие болезни

Во время пандемии многие петербуржцы столкнулись с тем, что не могли получить консультацию «своего» лечащего врача или профильного специалиста по хроническим заболеваниям. Перепрофилирование медучреждений на борьбу с COVID-19 привело к невозможности получения стационарной медицинской помощи либо к переносу сроков запланированной госпитализации.

- Обострились хронические болезни, затруднилась выявляемость патологий сердечно- сосудистой системы, онкологических заболеваний, - подтверждает заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии «СПб больницы РАН» Михаил Воронин. - Наша больница не была перепрофилирована в инфекционную, не прекращала свою деятельность во время пандемии и мы продолжали оказывать многопрофильную качественную медицинскую помощь. Многие наши соседи - городские больницы и федеральные центры - были перепрофилированы, что привело к дефициту медицинской помощи нековидных направлений. По итогам прошлого года суммарно мы выполнили около 5 тысяч оперативных вмешательств - это и общая хирургия, и гинекология, и сосудистая и эндоваскулярная и другие направления хирургии. Можно сказать, что наша больница была в тылу борьбы с коронавирусом.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии «СПб больницы РАН» Михаил Воронин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Удар по психике

На фоне пандемии коронавирусной инфекции появилась еще одна проблема - россияне стали больше выпивать, причем в начале пандемии количество обращений за помощью при алкогольной или наркозависимости сократилось, но затем произошел ощутимый рост.

- Люди сидели дома, на дачах, пытались как-то себя занять. Многие в этот период употребляли алкоголь, потому что им нужно было снять стресс. К сожалению, для большинства антидепрессантом выступал как раз алкоголь, - говорит преподаватель психологии, учредитель «Первой наркологической службы» и центра социальной адаптации «Лайф» Сергей Буров. - В итоге наш стационар был полностью загружен, а врачи работали в разы активнее. Ко многим пациентам выезжали на дом, ставили капельницы, там же брали тест на коронавирусную инфекцию, при необходимости привлекали к лечению сторонних специалистов - терапевтов, неврологов, психологов. И сейчас нагрузка не снижается. К примеру, мы открыли второй стационар, и он тоже загружен. У нас есть загородный реабилитационный центр, который также очень востребован у пациентов.

Преподаватель психологии,учредитель «Первой наркологической службы» и центра социальной адаптации «Лайф» Сергей Буров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вирусная депрессия

Сегодня появляется все больше исследований, посвященных не только коронавирусу, но и его последствиям. А они весьма неприятные.

- Депрессия, тревога, бессонница, слабость - вот лишь некоторые постковидные проблемы, и они действительно есть, - говорит Екатерина Ребезова.

И если пациенты после болезни отправлялись на карантин и могли восстановиться, то врачи выходили на работу, как только получали отрицательный результат теста.

- Мы видим, что психологические проблемы у переболевших коронавирусом действительно есть, поэтому по возможности стараемся отправлять наших коллег на реабилитацию. Для этого у нас есть загородный санаторий, - говорит Мария Привалова.

В «СПб больнице РАН» разработали собственные программы реабилитации после коронавирусной пневмонии различным категориям пациентов.

- У нас есть для этого все ресурсы - физиотерапевтическое, неврологическое, кардиологическое и другие отделения, поэтому мы решили уделить особое внимание развитию реабилитационного направления и повышению его доступности, - говорит начальник отдела организации и развития платных медицинских услуг «СПб больницы РАН» Ольга Фимушкина.

Начальник отдела организации и развития платных медицинских услуг «СПб больницы РАН» Ольга Фимушкина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, иногда для восстановления достаточно просто вести здоровый образ жизни и пить больше воды.

- В конце 2020 года я перенесла Covid-19, вирус поразил верхние дыхательные пути - говорит директор по развитию «Лечебные воды Чехии и Сербии» Анастасия Мельникова. - При обращении к врачу мне назначили уже устоявшуюся схему лечения и дополнительно в качестве ингаляций воду «Билинска Киселка», которая хорошо помогает при сухом кашле, выводит мокроту и облегчает дыхание. Врачи активно пользуются нашей водой, делают наблюдения, а потом выдают заключения. Вместе с врачами мы разработали специальные курсы приема лечебных вод, помогающие организму восстановится.

КСТАТИ

На пороге третьей волны

Сейчас все чаще можно услышать о том, что нас ожидает третья волна пандемии. Только на этот раз нам будут угрожать новые штаммы коронавируса. Можно ли защитить себя от болезни? Отвечая на этот вопрос, наши гости были единодушны: нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и думать о хорошем. Как ни крути, но здоровый образ жизни - самая лучшая профилактика коронавируса, хотя, конечно, это не панацея. Но даже если болезнь мимо не пройдет, врачи помогут.

- Сейчас у нас появился опыт и понимание, как справляться с коронавирусной инфекцией. Основываясь на нем, мы сможем быстрее найти способы лечения новых инфекций, - говорит Мария Привалова.

«Лечебные воды Чехии и Сербии» поставляли свою продукцию медикам, теперь и мы ее оценили. Фото: Артем КИЛЬКИН

СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!

Благодарим за гостеприимство ресторан «Мемо», команда которого предлагает своим гостям уникальные блюда из помпейской печи - фокаччу, пиде, лахмаджун, а также стейки категории Prime из камеры сухого вызревания, богатую винную карту, разнообразные завтраки и восхитительные десерты. Удобное расположение ресторана на Исаакиевской площади оценят как петербуржцы, так и гости города.

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