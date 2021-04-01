Клиника специализируется на медицинской помощи и реабилитации пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Никита Николаевич Яковец, врач-психиатр-нарколог, организатор здравоохранения.

О КЛИНИКЕ

Зависимость развивается годами, разрушая здоровье и жизнь человека. Решить проблему можно, но только если обратиться к профессионалам и только в серьезный специализированный центр. Первая наркологическая служба - это клиника наркологии и психиатрии экспертного уровня. Она входит в число лучших отечественных частных медицинских учреждений, что подтверждается множеством дипломов и сертификатов.

Именно здесь зависимость лечат комплексно: пациентами занимаются врачи, психологи и социальные работники, которые специализируются в области наркологии, психотерапии, психиатрии, а также смежные специалисты. При этом пациентам предлагают индивидуальную программу лечения, подходящую под конкретную жизненную ситуацию и мировоззрение больного. Использование современных лекарственных препаратов предоставляет возможность быстрого восстановления и стабильного результата.

- Мы по праву гордимся используемыми методиками, которые опираются на достижения мировой медицины, отечественной и зарубежной психотерапии и уникальный опыт, - говорят врачи Первой наркологической службы.

Пациенты клиники получают качественную медицинскую помощь и индивидуальный подход. Фото: Андрей ГАШЕВ

Клиника специализируется на помощи алкоголикам и наркозависимым, кодировании от зависимости, программах детоксикации, амбулаторном и стационарном лечении алкоголизма и наркомании, психиатрической помощи при острых и хронических психозах, геронтопсихиатрии, психотерапии.

Важное направление работы - реабилитация алкоголиков и наркоманов, которую можно пройти как амбулаторно, так и в собственном загородном центре клиники.

Программы, разработанные ведущими российскими и иностранными специалистами, способствуют восстановлению физического и психологического здоровья пациента. При этом реабилитационная терапия включает в себя как терапию медикаментами и лечебно-оздоровительные процедуры, так и психотерапию, нацеленную на личностный рост человека.

В загородном реабилитационном центре Первой наркологической клиники пациенты могут закрепить результаты лечения. Фото: Андрей ГАШЕВ

Интересный факт: только в Первой наркологической службе для каждого пациента формируется личная команда специалистов - лечащий врач, психолог, профессор-супервизор, терапевт, невролог, нейропсихолог, психолог-аддиктолог, клинический психолог, кинезиолог, арт-терапевт, маскотерапевт, равный консультант по проблеме, реабилитолог.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Во время пандемии, в очень непростое для страны время, Первая наркологическая служба продолжала работать и помогла многим петербуржцам, которые не смогли справиться со стрессом или потерей работы. Естественно, клиника строго соблюдала противоэпидемические мероприятия и постановления Правительства РФ по данной инфекции.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Залог успеха в помощи людям с наркотической, алкогольной или никотиновой зависимостью - обращение к профессионалам. В Первой наркологической службе работают специалисты международного уровня с соответствующими сертификатами по работе с зависимыми. Сотрудники всегда внимательны к состоянию пациентов, готовы помочь и поддержать человека на всех этапах его лечения и реабилитации.

Специалисты Первой наркологической клиники имеют большой опыт работы с зависимыми людьми. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Зависимость не знает социальных границ и может подкосить любого. Далеко не у каждого человека есть возможность справиться с болезнью.

- В 2020 году мы помогли более чем двадцати пациентам на безвозмездной основе. Одним из условий такой благотворительности было большое личное желание самого пациента, - говорит главный врач Первой наркологической службы Никита Яковец. - Пройдя полный курс лечения от клиники до реабилитации, пятнадцать из них остаются трезвыми на сегодняшний день, некоторые занимаются волонтерской деятельностью. Кого-то мы трудоустроили, у нас есть мебельный цех - в нем работают наши выпускники. Для нас это большой повод для гордости, а трезвые выпускники - лучшая мотивация для дальнейшей работы.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, 12-я Красноармейская улица, 14, литера А, пом. 4-Н.

Телефон: 8 (812) 984-50-48.

Сайт: https://1narcos.ru/