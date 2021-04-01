Пациентов принимают высококвалифицированные психиатры, психотерапевты с богатой практикой, а также опытные узкопрофильные специалисты. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Павел Олегович Быков, психиатр

О КЛИНИКЕ

В октябре 2020 года в самом центре Петербурга, прямо у станции метро «Лиговский проспект», открылась клиника психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем», которая за короткое время завоевала популярность у петербуржцев. Во многом этому способствовала пандемия коронавируса, негативно повлиявшая на психическое здоровье горожан. COVID-19 вызвал у людей тревогу и страх, а также нарушил работу служб по поддержке психического здоровья, а ведь многие и до этого имели психические расстройства различной тяжести.

В «Медиксем» работает детское и взрослое направления, отделение диагностики, экстренная помощь с выездом на дом. Есть собственная лаборатория анализов и диагностики, а также уютный дневной стационар на десять коек. В клинике наблюдаются целыми семьями - от самых маленьких пациентов до представителей старшего поколения. Прием ведут психиатры, психотерапевты с богатой практикой, опытные узкопрофильные специалисты - психологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, сексологи, терапевты.

- Мы работаем с неврозами, психосоматикой, психозами. Помогаем справиться с тревогой и депрессией, биполярным расстройством, расстройствами половой сферы и многими другими проблемами, - рассказывают специалисты клиники «Медиксем».

К услугам пациентов - функциональная диагностика, физиотерапевтические процедуры. Фото: Андрей ГАШЕВ

В клинике активно используются методы индивидуальной и групповой психотерапии. В максимально сжатые сроки здесь готовы провести комплексное обследование и помочь людям узнать, как сохранить здоровье на долгие годы. Квалифицированные доктора помогают справиться с различными психологическими сложностями в тех или иных жизненных ситуациях. А еще в клинике психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем» работает отделение детской психологии, где дети самых разных возрастов могут посещать психокоррекционно-развивающие и логопедические занятия, а также получать помощь детского психиатра.

- К услугам пациентов - опытные врачи-терапевты, полный спектр анализов, а также функциональная диагностика, физиотерапевтические процедуры. В работе клиники широко применяются семейное консультирование и семейная психотерапия, - добавляют в клинике. - Консультанты клиники преподают на медицинских и психологических специальностях ведущих вузов, имеют научные степени и широкий круг публикаций в профессиональной и научно-популярной литературе.

В клинике есть собственная лаборатория анализов и диагностики, а также уютный дневной стационар на десять коек. Фото: Андрей ГАШЕВ

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Клиника «Медиксем» начала свою деятельность в условиях коронавирусных ограничений и с самого начала работала с соблюдением всех стандартов безопасности. Специалисты клиники оказывали экстренную психиатрическую и психотерапевтическую помощь жителям Петербурга, а с помощью видеосвязи - жителям других регионов. В случае необходимости доктора выезжали к пациентам на дом.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике «Медиксем» принимают практикующие специалисты с опытом работы от шести лет до двадцати одного года. Это психиатры, психотерапевты, клинические психологи, сексологи и детские специалисты. Квалификация и навыки докторов позволяют эффективно помогать пациентам справляться с различными психологическими сложностями в тех или иных жизненных ситуациях.

Врач-психотерапевт-гипнотерапевт-психиатр, клинический психолог клиники «Медиксем» умеет разбирать любую проблему с разных сторон и всегда находить самое эффективное и предпочтительное для пациента решение. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Клиника психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем» открылась в непростое время - в период коронавирусной пандемии. Но старт оказался успешным: руководству медучреждения удалось собрать сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов.

- Мы настроили стабильный поток обращений из сети Интернет и достаточно полноценно представлены на площадках с присутствием целевой аудитории. Число обращений к нам растет из месяца в месяц, - рассказали в клинике. - Мы ведем блог с публикациями наших специалистов, которые отвечают на волнующие вопросы целевой аудитории. Клиника получает достаточно хорошую обратную связь от клиентов в виде положительных отзывов на различных медицинских площадках.

Но самое важное, что «Медиксем» получает дополнительные посещения по рекомендациям от клиентов, уже воспользовавшихся услугами клиники.

- Регулярно получаем обратную связь от наших клиентов и непрерывно работаем над улучшением оказания психотерапевтических услуг клиники, - добавляют специалисты.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Разъезжая улица, 44, литера Ж.

Телефоны: 8 (812) 502-71-92, 8-921-957-14-11.

Сайт: www.medixem.ru