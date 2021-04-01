«Мы сделали лучше, чем Питер Джексон»: Как снимался советский «Властелин колец»

С точки зрения эффектов и картинки советский "Властелин колец" явно проигрывает голливудскому. А вот по душевности превосходит его в разы. Фото: скриншот из фильмов "Хранители" / "Властелин колец"

Первая в истории экранизация «Властелина колец» - легендарной саги Джона Толкина – появилась вовсе не в Голливуде и вообще не за рубежом, а в СССР, в нашем родном Ленинграде. В 1991 году на телеэкраны вышел спектакль «Хранители», поставленный на Ленинградском телевидении – на протяжении тридцати лет он считался утерянным, но совсем недавно нашелся и появился в интернете. Об истории его создания «КП-Петербург» рассказала режиссер Наталия Серебрякова.

САГА ЗА КОПЕЙКИ

Творчество Толкина в СССР было на удивление популярно. Первые самиздатовские переводы захватывающих историй о приключениях эльфов, гномов и хоббитов появились еще в середине семидесятых, а в 1982 в свет вышло первое «официальное» издание «Братства кольца». В числе всех прочих заинтересовалась ей и Наталия Серебрякова, работавшая в то время в детской редакции Ленинградского телевидения и ставившая для юных зрителей сказки со всего света – в том числе, например, ирландские, индийские и испанские.

Спектакль поставила режиссер детской редакции Ленинградского телевидения Наталия Серебрякова. Сейчас она живет в Англии. Фото: из личного архива Наталии Серебряковой

- Мне самой книга, в целом, понравилась, - вспоминает режиссер. – Но не могу сказать, что я осталась от нее в восторге. Местами она показалась мне довольно агрессивной, жесткой. Но поскольку у молодежи она оказалась очень популярной, мы решили взять основную сюжетную канву и положить ее в основу нового телеспектакля.

С наследниками Толкина, признается Наталия Серебрякова, экранизация не согласовывалась: во-первых, к авторским правам в те годы относились куда проще, а во-вторых, у Ленинградского телевидения, переживавшего в начале девяностых далеко не лучшие времена, банально не хватило бы денег, чтобы выплатить семье писателя отступные. Поэтому творческая группа съездила в Москву, пообщалась с переводчицей Наталией Григорьевой и, заручившись ее поддержкой, принялась за работу.

- Бюджеты у нас были смешные, - вспоминает Серебрякова. – Помню, например, что на один съемочный день выделялось всего около пятнадцати рублей. Благо, к тому моменту у нас уже сложилась потрясающая команда актеров – наше собственное братство. Это и Григорий Штиль, и Витя Костецкий, и Валера Дьяченко, и Елена Соловей и многие, многие другие. Мы были заряжены энтузиазмом. Помню, например, как Витя мне однажды сказал: «Наталия, ну что мы, из-за денег, что ли, сюда приходим?»

Спектакль сняли всего за две недели. Фото: "Пятый канал" YouTube

ЧУДЕСА НА МОНТАЖЕ

Из-за нехватки денег уже на самых первых этапах производства в полный рост встал вопрос с декорациями. Покупать их было не на что, изготовить с нуля не получилось бы при всем желании: роскошные слесарные мастерские, размещавшиеся на Ленинградском телевидении, в то время уже были разорены и закрыты. Благо, в распоряжении творческой группы остался склад, где хранился реквизит со всех предыдущих съемок – там-то и получилось разжиться париками, плащами, подсвечниками и прочей бутафорией. Вывески на трактирах смастерили своими руками, а для сцены пожара в доме главного героя Фродо Беггинса (в том достопамятном переводе он носил фамилию «Торбинс») художник-постановщик Виктория Ремизова сама склеила маленький макет. Его, кстати, поджигали взаправду – но за счет грамотного положения камеры складывалось впечатление, что это вовсе не макет, а самая настоящая «полномасштабная» постройка.

- А еще у нас очень много сцен было снято при помощи рирпроекции – это, если говорить совсем просто, предтеча хромакея, на котором снимают сейчас голливудские блокбастеры, - вспоминает актер Анатолий Дьяченко, исполнивший в «Хранителях» роль Фродо Беггинса. – Стены студии драпировались цветной тканью, а потом на нее проецировалось изображение декораций. Так у нас были отсняты все сцены в пещерах и подземельях, улицы городов, погоня орков за героями. Эта технология в СССР была известна еще где-то с середины восьмидесятых годов, но массово не использовалась. Так что мы, можно сказать, были одними из «первопроходцев».

Сцены в подземельях снимались при помощи рирпроекции - технолгии-предшественнице хромакея. Фото: "Пятый канал" YouTube

Все причастные к созданию первой экранизации «Властелина колец» вспоминают: снимались действительно не за деньги, а для души. К тому же пусть кассовый потенциал произведений Толкина в то время мало кто понимал – а на Ленинградском телевидении о таких вещах и вовсе не задумывались – но не проникнуться историей было невозможно.

- Я помню, какой огромной популярностью пользовались эти книги, - смеется актер Андрей Тенетко, сыгравший в «Хранителях» Арагорна – он же Бродяжник по версии авторов перевода. – В магазинах их раскупали влет, раздобыть экземпляр для личной библиотеки было делом очень непростым. Я, например, для того, чтобы это сделать, пошел сдавать макулатуру. Нужно было сдать несколько десятков килограмм – не помню точно, сколько – и в подарок тебе разрешали забрать любую книгу бесплатно. А мне тогда уже было за двадцать.

Народный артист России Георгий Штиль признался "Комсомолке", что о "Хранителях" совсем забыл и фильм смотрел будто впервые, но с огромным удовольствием. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАБВЕНИЕ «ХРАНИТЕЛЕЙ»

Работа над телеспектаклем заняла всего около двух недель. После картину смонтировали, согласовали с худсоветом и без правок пустили к показу. Правда, на телевидении «Хранители» вышли ровно один раз – после этого отснятый материал на долгих тридцать лет положили на полку.

- Трудно сказать, почему так случилось, - констатирует Наталия Серебрякова. – У меня есть предположение, что дело было в Дюше Романове – он написал для «Хранителей» музыку и снялся в роли рассказчика – то есть, по сути, самого Джона Толкина. Понимаете, Дюша ведь играл в «Аквариуме» вместе с Борей Гребенщиковым, а к «Аквариуму» тогда отношение было двойственное – андеграунд, как-никак. Не все на Ленинградском телевидении это поняли, не все оценили идею пригласить его в качестве композитора – вот так, скорее всего, все и получилось. Это было смело, нестандартно, в чем-то даже авангардно, а авангард в то время принимали плохо. Представляю, что было бы, пригласи мы самого Гребенщикова! Кстати, была такая мысль, но я быстро от нее отказалась – как-то у меня его образ с образом Толкина совсем не вязался.

Вновь «обретенный» спектакль, признается Наталия Серебрякова, она посмотрела одной из первых – два месяца назад с ней поделилась записью ее дочь Ольга, сыгравшая в постановке эльфа Леголаса.

Роль рассказчика в фильме сыграл музыкант "Аквариума" Дюша Романов. По словам Наталии Серебряковой, именно это могло привести к тому, что спектакль был надолго положен на полку - слишком новаторским оказался ход. Фото: "Пятый канал" YouTube

- Я плакала, - признается режиссер. – Скажу вам честно. Как только услышала первые аккорды, как только увидела первые кадры – разрыдалась. Знаете, сейчас многие пустились сравнивать наших «Хранителей» с «Братством кольца» Питера Джексона. Так вот, на мой взгляд, с точки зрения масштаба, спецэффектов и техничности Голливуд, конечно, выигрывает, здесь вопросов нет. Но вот в том, что касается души и глубины, мы сработали намного лучше. Трилогия Джексона – очень холодное, чисто коммерческое кино. Мы же на съемках буквально жили одной большой семьей – и это очень хорошо чувствуется.

ВМесто дорогих спецэффектов использовались комбинированные съемки, которые и сейчас выглядят довольно убедительно. Фото: "Пятый канал" YouTube

КСТАТИ

За шесть лет до «Хранителей», в 1985 году, на экраны вышел спектакль «Приключения хоббита», с Зиновием Гердтом, Иваном Даниловым и Иваном Краско. В отличие от «Хранителей», «Приключения хоббита», снятые за сумасшедшие по тем временам 15 000 рублей, никогда не терялись: спектакль можно без проблем найти в интернете как минимум в двух версиях – телевизионной и расширенной. Гигантские пауки, гоблины и даже дракон – на месте.