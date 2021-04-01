Работа на «Ижорских заводах»: Люди, опят и потенциал Петербурга

Предприятие с берегов Невы активно набирает персонал - требуются квалифицированные рабочие и инженеры. Фото: пресс-служба «Ижорских заводов».

О чем говорит статистика

Недавние исследования показали, что город на Неве в очередной раз вошел в топ самых востребованных направлений для миграции внутри страны. Причина переезда у большинства людей банальная - всем хочется заработать как можно больше денег, особенно после того, как из-за пандемии в регионах многие компании сократили штат или вовсе закрылись. Еще один фактор, заставляющий сменить место жительства - развитая инфраструктура и высокий уровень социальных услуг. Это также манит россиян в Северную столицу. Но самое главное - это возможность устроиться на предприятие, которое обеспечит стабильную занятость даже в условиях нестабильной экономики, социальные гарантии и достойную (и что немаловажно - «белую»!) зарплату.

В Петербурге такие производства есть. К примеру, Ижорские заводы в 2020 году, несмотря на пандемию и сложные экономические условия, выполнили несколько крупных заказов. Сейчас в работе находится оборудование для ведущих нефтеперерабатывающих компаний страны и крупнейших мировых атомных строек в России, Китае, Индии, Турции и Республике Бангладеш. И предприятие активно набирает персонал - заводу требуются квалифицированные рабочие и инженеры.

Впрочем, согласно опросам, многие россияне хотели бы сменить место жительства, но морально не готовы переезжать жить и работать в другие города. Мешает страх за родных, которых тоже придется перевозить и устраивать на новом месте, и опасения насчет трудоустройства. Так ли все будет хорошо, как обещают работодатели?

Мы поговорили с теми, кто все-таки решился на переезд и узнали, как им работается на одном из крупнейших предприятий по производству атомного и нефтехимического оборудования. И какие впечатления на новоиспеченных петербуржцев произвела Северная столица.

Интересная работа и отличный коллектив

У главного сварщика Константина Ярмонова трудностей с поиском работы никогда не было. Специалист жил в Воронеже и работал на строительстве Нововоронежской атомной станции, затем получил предложение участвовать в строительстве Курской АЭС. Когда узнал, что в «Ижорских заводах» открыта вакансия главного сварщика, заинтересовался.

- У меня есть опыт монтажа оборудования для атомных станций, но захотелось попробовать себя в изготовлении этого оборудования - это сложнее и в то же время интереснее. Ехать на собеседование не пришлось, его провели по скайпу. Когда получил подтверждение, что меня берут, стал готовиться к переезду, - рассказывает Константин Валериевич.

В Петербург Ярмонов переехал в 2019 году вместе с семьей - женой и маленькой дочкой, причем, супруга в тот момент была в положении. Будущего сотрудника и его родных предприятие сразу же взяло «под крыло» - семье дали дотацию на квартиру, ребенка поставили на очередь в садик, мужчину сопровождали на всех этапах официального трудоустройства.

- Приятно, когда ты приезжаешь в новый город, а тебя уже ждут, сопровождают в решении бытовых вопросов, интересуются, как устроились, - добавляет новый житель Петербурга.

Константин Валериевич о переезде нисколько не жалеет. Говорит, что на «Ижорских заводах» получил огромный опыт и значительно повысил свой уровень квалификации. А еще познакомился с отличными людьми.

- Здесь своя культура производства, современное оборудование, новейшие технологии - не каждое предприятие может этим похвастаться. Мы выполняем международные заказы, а это общение с зарубежными коллегами, новый опыт, знания. Так что перспективы большие, - говорит мужчина. - И еще хотелось бы сказать о коллегах, с которыми работаю на предприятии. Это хорошие, отзывчивые люди и высококлассные специалисты. Поначалу у меня было опасение, что я не вольюсь в коллектив, ведь здесь люди трудятся по многу лет, есть рабочие династии. Но я ошибался. С уверенностью могу сказать, что ижорцы - очень интеллигентные и культурные люди. С ними приятно иметь дело.

Всем, кто только думает о переезде и рассматривает для будущего места работы «Ижорские заводы», Константин советует: если есть желание трудиться и развиваться, то именно на этом предприятии созданы все условия для этого.

«Ижорские заводы» участвуют в самых перспективных отечественных проектах. Фото: пресс-служба «Ижорских заводов».

Место роста

Вячеслав Пермяков переехал в Петербург из Омска в 2019-ом и работу искал, уже проживая в Северной столице.

- До этого я служил в армии по контракту, но на семейном совете было принято решение со службой закончить. Вместе с родными решили жить в Петербурге. До армии я по- лучил специальность слесаря механосборочных работ и по этому профилю стал искать место, - рассказывает Вячеслав Юрьевич.

Среди множества вакансий (а рабочие специальности в Петербурге - одни из самых востребованных ) мужчина остановился на предложении «Ижорских заводов». Привлекла зарплата, хороший соцпакет, условия работы на предприятии и возможность бесплатно обучаться.

- У меня есть образование, опыт, но после перерыва в работе нужно было обновить знания, поэтому я прошел обучение в учебном центре предприятия и повысил свою квалификацию и разряд, - продолжает Пермяков. - И дальше я планирую развиваться, на предприятии для этого есть все условия. Коллектив сплоченный и коллеги всегда готовы помочь, ответить на вопрос или показать на своем опыте, как решить определенные задачи.

Что касается семьи, то жене и детям жить в Колпино нравится - с одной стороны, хорошо развита инфраструктура, есть садики, школы, красивая набережная, где можно гулять. С другой - город лишен суеты мегаполиса, а до Петербурга рукой подать.

Новая жизнь

История Игоря Шамрай непростая. В 2014 году при- ехал в Петербург из города Мариуполь, что в Восточной Украине. Уезжать пришлось срочно и без документов.

- Из-за этого я не мог найти достойную работу, приходилось трудиться по договоренности в разных компаниях. К счастью, государство помогло решить проблему с документами, ведь я не один такой был. После этого и стал искать нормальное место на крупном предприятии, - вспоминает Шамрай.

Вакансии Игорь Петрович выбирал тщательно: искал не только достойную зарплату, но и социальные гарантии, стабильность, комфортные условия труда. «Ижорские заводы» выбрал потому, что предприятие всем этим требованиям отвечало.

- По специальности я слесарь механосборочных работ, у себя на родине долгое время работал на металлургическом предприятии. На «Ижорских» специфика немного другая и мне пришлось переучиваться, но я этому очень рад, потому что теперь у меня будет новая специальность, - говорит мужчина. - Кроме того, я получаю дотацию на жилье, работаю в очень дружном коллективе. Меня все устраивает - и зарплата, и бытовые условия, и коллектив, и доброжелательное отношение руководства. А мне есть, с чем сравнивать, поверьте.

СПРАВКА

«Ижорские заводы» считаются эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики и нефтепереработки. Среди продукции реакторы гидроочистки, гидрокрекинга и другая уникальная техника. В числе партнеров предприятия такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и другие. Это позволяет «Ижорским заводам» участвовать в самых перспективных отечественных проектах.

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