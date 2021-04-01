Депутат из Петербурга хочет запретить одноразовую пластиковую посуду и палочки для ушей в России

80% мусора в мире - пластик. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат из Петербурга хочет запретить пластиковую посуду и предметы из неперерабатываемого пластика в России. Соответствующий законопроект уже готов и направлен на юридическую экспертизу в городское Законодательное собрание, откуда, в случае утверждения, будет перенаправлен на рассмотрение в Госдуму.

- Законопроект устанавливает запрет или ограничение производства товаров и упаковки из пластика, которые не могут быть разделены и переработаны после использования, а также замена одноразовых товаров многоразовыми, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе депутата Заксобрания Надежды Тихоновой.

По мнению Тихоновой, Россия должна перейти на использование биоразлагаемых материалов вместо использования неперерабатываемого пластика. Пластмассовые бутылки предлагается заменить многоразовыми емкостями, например стеклянными, которые могут быть возвращены на завод для вторичного использования.

Пластик надо перерабатывать или заменить многоразовой тарой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Их привычного оборота кроме одноразовой посуды могут исчезнуть и другие привычные предметы пользования. Ушные палочки, трубочки для напитков и так далее.

- На территории Российской Федерации c 2025 года запрещается обращение на рынке одноразовых товаров из полимерных и комбинированных материалов, таких как одноразовая посуда (чашки и емкости для напитков, тарелки, крышки от чашек и емкостей), пластиковые и композитные одноразовые контейнеры для еды, одноразовые столовые приборы (вилки, ложки, ножи), ленты и палочки от воздушных шаров, коктейльные трубочки для напитков, полиэтиленовые пакеты-майки толщиной менее 50 микрон, ушные палочки на пластиковой основе и другие, - говорится в тексте законопроекта.

Полный список запрещенного, при принятии законопроекта, должно установить правительство России. А региональные власти смогут вносить дополнения на местном уровне.

Кроме запретов, в документе оговаривается обязанность правительства создать реестр товаров из пластика, которые можно перерабатывать. Также предусмотрен и переходной период: с 2023 года запрещается захоронение отходов от товаров, в состав которых входят полезные компоненты, без предварительной сортировки. Сортировка мусора должна уменьшить объем пластика, поступаемого на полигоны.

Закон должен снизить объем пластика на мусорных свалках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А с 2025 года в силу вступит запрет на оборот неперабатываемого пластика. При этом депутат ссылается на опыт не только западных стран, но и ближайших соседей России – Казахстана и Белоруссии. В последней одноразовая посуда запрещена с 2021 года.

- Считаю, что мы не можем себе позволить и дальше плодить отходы, которые не подлежат переработке и могут быть направлены либо на полигон для захоронения, либо на сжигание. Вкладывая огромные средства бюджета в субсидирование строительства объектов по переработке отходов, мы должны контролировать номенклатуру имеющихся на территории страны отходов. Только тогда мы сможем достичь тех целей, которые установлены Национальным проектом «Экология», - отмечает сама Надежда Тихонова.

Справка «КП»:

По данным программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), более 80% морского мусора в океанах составляет пластик. На территории РФ российским отделением Greenpeace были обследованы территории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: побережье озера Байкал и национального парка «Куршская коса» и особо охраняемые природные территории: побережье Ладожского озера на территории Нижне-Свирского государственного заповедника. Загрязнение было обнаружено на всех исследуемых участках. Большая часть обнаруженного мусора представляла собой фрагменты пластиковых товаров, тары и упаковки (86%, 80% и 83% соответственно), а более 60% обнаруженного пластика — одноразовые пластиковые изделия и их фрагменты.