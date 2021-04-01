Любители уток затопили деревню в Ленобласти, устроив заводь для птиц

Из-за любви к уткам жители Ленобласти затопили деревню / Фото: Дорожный комитет ЛО

В Ленинградской области любовь людей к уткам обратилась для них потопом. Жители деревни Рюмки Ломоносовского района решили устроить запруду для птиц, чтобы пернатые комфортно плавали рядом с их домами. Для этого они перекрыли водопропускную трубу, проходящую под дорогой Аннино-Разбегаево. Но жители деревни не учли законов физики. С последствиями в четверг, 1 апреля 2021 года, пришлось разбираться дорожному комитету Ленобласти.

Жители деревни Рюмки решили сделать уютную заводь для уточек / Фото: Дорожный комитет ЛО

- Река Кикенка оценила своеобразных подход к удобству, залив близлежащие участки, - отметили в комитете.

Оказалось, что жители деревни закрыли трубу деревянным поддоном. Для большей надежности, чтобы перегородку не снесло, прикрутили ее металлическим прутом. Бассейн для уточек готов.

Для этого они заткнули водосточную трубу / Фото: Дорожный комитет ЛО

Однако вода, которой некуда было уходить, быстро переполнила запруду и начала подтапливать ближайшие к реке участки.

- Сотрудники Гатчинского дорожно-строительного предприятия убрали поддон и вычистили весь остальной мусор, призванный задерживать воду для утиного бассейна, - рассказали в комитете.

Последствия не заставили себя долго ждать / Фото: Дорожный комитет ЛО

Дорожники отметили, что это наглядная демонстрация разрушительной силы воды, и выразили надежду, что в будущем любители птиц будут внимательней и осмотрительней относиться к подобным вещам.