Милана Тюльпанова обвинила экс-жену Аршавина в интрижке с Кержаковым

Кержаков и Аршавина какое-то время близко общались. Что их связывало - стоит только догадываться. Фото: СОЦСЕТИ

Уже ни для кого не секрет, что брак Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова был счастливым и прекрасным только на фотографиях. После того, как они объявили о своем разводе, начало вскрываться немало подробностей их личной жизни. Причем продолжается это до сих пор. Недавно главный тренер ФК «Томи» впервые рассказал свою версию их расставания. По его словам, он пытался вылечить любимую от алкогольной и наркотической зависимости, но она этого не хотела.

Тюльпанова уверяет в обратном. Супруг преследовал меркантильные цели: хотел продвижение по карьере, которое мог ему обеспечить отец Миланы – бывший сенатор Вадим Тюльпанов. Поэтому, когда мужчины не стало, он сразу он нее ушел. А свою нелюбовь подтверждал избиениями и изменами направо и налево.

Кержаков и Тюльпанова были счастливы только на фотографиях. Фото: соцсети

Об этом свидетельствует множество переписок, которые Милана обнаружила в тайном телефоне Кержакова. Об этом она призналась в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Причем общался «благоверный» с девушками, которых она неплохо знала.

- Там были мои знакомые, наши общие знакомые женщины. Я не знаю, у кого там с кем что было. Ну, например, была переписка Саши и Алисы Аршавиной неоднозначного характера, - призналась Милана Тюльпанова. Отметив, что в тот момент Алиса была в браке с Андреем Аршавиным.

Напомним, что пока Алиса Казьмина-Аршавина лечит свой букет болезней, Милана Тюльпанова пытается избавиться от всяческих зависимостей, их знаменитые бывшие мужья прекрасно живут и радуются жизни с новыми возлюбленными.

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