Федор Туркин вошел в состав попечительского совета НИУ МГСУ

Вступление Федора Туркина в состав попечительского совета НИУ МГСУ. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

Председатель совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Федор Туркин стал членом Попечительского совета главного строительного вуза страны – Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

Попечительский совет Московского государственного строительного университета был учрежден в апреле 2004 года при поддержке Правительства Москвы. Попечительский совет объединяет на добровольной основе всех, кто заинтересован в решении актуальных задач развития Университета и формировании его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов строительной отрасли.

В состав Попечительского совета входят представители и руководители строительного комплекса, Правительства Москвы и Московской области, крупных строительных, научных и проектных организаций, заинтересованных в высококвалифицированных выпускниках университета, а также в использовании на практике научных и проектных разработок.

Федор Олегович Туркин является членом Российского Союза промышленников и предпринимателей, Санкт-Петербургского союза строительных компаний «СоюзПетроСтрой». В 2012 году он был удостоен звания «Почетный строитель России», а в 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) является головным строительным университетом России, образовательной и научной базой отечественного архитектурно-строительного комплекса и градостроительства. Наша приоритетная задача – обеспечение отрасли высококвалифицированными инженерными и управленческими кадрами. Очевидно, что эту задачу невозможно решить без постоянного взаимодействия с ведущими строительными организациями, обладающими богатым практическим опытом и профессиональными знаниями. Мы начинаем программу сотрудничества с холдингом «РСТИ», которая, не сомневаюсь, будет способствовать дальнейшему повышению качества подготовки кадров с учетом современных требований и профессиональных стандартов, трудоустройству наших выпускников. Подписание соглашения о сотрудничестве с «РСТИ» предполагает, в частности, обмен актуальной научной информацией, организацию практик для студентов и стажировок на объектах холдинга, – отметил ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

- Московский государственный строительный университет – лидер отечественного строительного образования и науки. Университет готовит специалистов самого высокого уровня, и сегодня такие специалисты нужны нашей стране как никогда. Для холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) большая честь и ответственность внести свой вклад в дело подготовки профессионалов в нашей отрасли. Мы благодарны МГСУ за такую возможность, – подчеркнул Федор Туркин.